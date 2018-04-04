Antalya'da 13 yaşındaki kız öğrenciyi sarılıp öperek taciz eden öğretmen, ardından aynı odada kalıp duş almayı teklif etti. Daha önce de başka öğrenciyi istismar ettiği ortaya çıkan öğretmen tutuklandı.

Antalya'daki ortaokulda, 13 yaşındaki kız öğrenciyi kütüphanede taciz eden öğretmen, küçük kıza aynı odada kalıp duş alma teklifinde bulundu. 44 yaşındaki İngilizce öğretmeninin daha önce de bir öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkınca tutuklandı.

13 YAŞINDAKİ KIZA SARILIP ÖPTÜ

Antalya'da İngilizce öğretmeni N.D., 7'nci sınıfta okuyan B.M. isimli kız öğrencisine, iddiaya göre, okulun kütüphanesinde sarılıp, yanağından ve elinden öptü.

SONRA AYNI ODADA KALIP DUŞ ALMAYI TEKLİF ETTİ

N.D., gidecekleri yurt dışı eğitiminde kendisiyle birlikte aynı odada kalabileceğini söylediği öğrenciye, odasında duş alma teklifinde de bulundu.

KIZ, AİLESİNE ANLATINCA ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

B.M.'nin olayı anlattığı ailesi, polise başvurup, öğretmenden şikayetçi oldu. İhbarın ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, N.D.'yi evinde gözaltına aldı.

DAHA ÖNCE DE İSTİSMARDA BULUNAN ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen N.D., susma hakkını kullandı. Daha önce de aynı okulda başka çocuğa tazizde bulunduğu öne sürülen öğretmen N.D., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: haberinburada