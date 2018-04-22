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Ahmet Ağaoğlu İlk Transferini Yaptı! Ön Protokol İmzalandı

Ahmet Ağaoğlu ilk transferini yaptı! Ön protokol imzalandı

AHMET AĞAOĞLU İLK TRANSFERİNİ YAPTI! ÖN PROTOKOL İMZALANDI

Gelecek sezon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalyasporlu Sakıp Aytaç ile ön protokol imzaladı.

Tarih : 22 Nisan 2018, 16:30
Puan Ver : Ahmet Ağaoğlu İlk Transferini Yaptı! Ön Protokol İmzalandı(8/10)4

Trabzonspor'da yeni yönetim gelecek sezonun ilk transferini yaptı.

Ağır borç nedeniyle sezon sonunda maliyeti yüksek bazı oyuncular ile yollarını ayırmayı planlayan bordo mavili yönetim, gelecek sezon kadroyu daha çok altyapıdan gençlerle takviye yapmayı planlıyor.

Buna karşın takımın gelecek sezon ligde yarışmacı kimliğinden uzaklaşmasını da istemeyen yönetim, ihtiyaç olan kritik bölgelere bonservisi elinde, kulüp mali yapısına uygun oyuncular transfer edecek.

Bu doğrultuda Trabzonspor gelecek sezon için Antalyaspor'un 26 yaşındaki sol beki Sakıb Aytaç ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

RIZA ÇALIMBAY DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

Sol bek de tek alternatifi Filip Novak olan ve performansı yeterli bulunmayan Çek futbolcunun yanına Rıza Çalımbay'ın önceki yönetim döneminde transferini istediği Sakıp Aytaç'ı transfer edecek.

Bordo mavililer bu sezon sonunda kulübüyle olan Sakıb Aytaç ile ön protokol imzaladığı ileri sürülürken, sezonun sona ermesiyle birlikte 26 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

4 sezondur Antalyaspor forması giyen Sakıb, bu sezon kırmızı beyazlı formayı 30 maçta giyerken, 4 asist yaptı. Kaynak: Skorer

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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