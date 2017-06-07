115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var

ahmet çakar: arda sen cahil bir adamsın

AHMET ÇAKAR: ARDA SEN CAHİL BİR ADAMSIN

A Milli Futbol Takımı'nın uçağında Arda Turan'ın, gazeteci Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmasının yankılarına Ahmet Çakar yorumları da eklendi. Ahmet Çakar, şunları söyledi:

Tarih : 07 Haziran 2017, 11:46
Puan Ver : Ahmet Çakar: Arda Sen Cahil Bir Adamsın(8/10)9


"Bilal Meşe'yi 35-40 yıldır tanırım. Bilal Meşe kadar namuslu, haysiyetli, etik bir gazeteci ben hayatımda tanımadım. Ben bir gazeteciysem Bilal Meşe'nin sol kolu bile etmem. Ben hakemken o gazeteciydi ve aramızda bir sır varsa o sır onunla ölüme giderdi."



"Arda'nın Bilal Meşe'ye yaptığı bu hareketten dolayı bu millet onu affetmez. Bilal Meşe geçen sene Fransa'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda haberler yapmış, prim istediler istemediler bunu yazmış olabilir. Tekzip yayınla, mahkemeye ver. Saldırı nedir?"



"Arda o zaman kadro dışı bırakılmıştı. Niye kadro dışı bırakıldı, sadece Arda değil, Burak, Caner, Selçuk, Gökhan filan... Sonra araya Sayın Cumhurbaşkanı girdi, bizler de yazdık. Arda'yı bağıra bağıra milli takıma döndürdük."



"Bu prim mevzuları; Fatih Terim, Arda'yı niye kadro dışı bıraktı? Demek ki var. Prim mevzusu olmuş ki kadro dışı kaldı 2-3 maç. Bu varsa, bunu da gazetecinin yazması kadar doğal bir olay yok. Dünyanın her yerinde bu doğaldır ve gazeteci için görevdir."



"Arda sen cahil adamsın. Tipine baktığım vakit futbolcuya benzemiyorsun, kusura bakma. Kalın bir bel, kalın ve çaplı bir kafa ama iyi bir futbolcusun. Yaptığın şey iyi futbol oynamak. Bu yönüne lafım yok. Zengin oldun, ünlü oldun ama her şeyden önce adam olman önemli."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Ahmet  Çakar  Arda  Sen  Cahil  Bir  Adamsın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER