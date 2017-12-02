10 Numara Muhabbet kanalına konuşan eski hakem Ahmet Çakar Beşiktaş-Galatasaray derbisini, Siyah-beyazlıların 2-0 kazanacağını iddia etti.

"TUDOR, LASTİK GİBİ HAVA KAÇIRDI"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ile ilgili konuşan Çakar, "Igor Tudor, Başakşehir maçından sonra lastik gibi hava kaçırdı. Bay Tudor, Östersunds'a elendikten sonra yaklaşık bir buçuk saat, polis tarafından sorguya çekilir gibi sorguya çekildi basın tarafından. En son dedi ki, sorun. Aklınızda ne varsa sorun. Ondan sonra dedim ki bu adam, 'adam'. Korkusu yok, basınla ilişkileri iyi. Türkiye, Igor Tudor'u çok sevdi. Beşiktaşlısı da, Fenerbahçelisi de, Trabzonsporlusu da çok sevdi. Lige de çok iyi başladı. Sneijder'i gönderdiği için çok eleştirildi ama Sneijder'in Nice'de sürünmesi onun yararına oldu. Kimse Tudor'un kötü olmasını istemiyor. Kimse gitsin de demiyor. Ama küçük takımlara karşı iyisin, kendi kalitendeki takımlara karşı bir şey yapamıyorsun" dedi."TÜRKİYE'DE ÇİFT SANTRFOR OYNAMAMAN GEREKEN BİR NUMARALI TAKIM, BAŞAKŞEHİR'DİR"

"Türkiye'de çift santrfor oynamaman gereken bir numaralı takım, Başakşehir'dir" diyen Çakar, "Ben şimdi Tudor'a soruyorum. Türkiye'nin en kompakt, en organize takımına karşı çift forvetle çıkıyorsun. Daha mütevazı takıma karşı tek Gomis'le çıkıyorsun. Bana bunu yediremezsin" ifadelerini kullandı.

"DURSUN ÖZBEK YİNE BİR HATA YAPTI"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i de eleştiren Ahmet Çakar, "Dursun Özbek de yine bir hata yaptı. 'Lig lideri hocayı niye gönderelim' dedi. Siz Cenk Ergün'ü Tudor'la görüşmesi için göndermediniz mi? Bu, hesap sormaktır. Benim bildiğim Galatasaray lig başından beri hep lider" diye konuştu.

"GALATASARAY, BEŞİKTAŞ MAÇINDA KÖTÜ OYNARSA TUDOR'A; 'BİR BÜYÜK MAÇI DA KAZAN' DENMEZ, 'BİR BÜYÜK MAÇTA DA POZİSYON BUL' DENİR"

hmet Çakar, Beşiktaş maçının Tudor için önemli bir sınav olduğunu söyleyerek, "Beşiktaş, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden biri. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin bu sezon en başarılı 3-4 takımından biri. Üstelik Vodafone Park'ta oynayacaksın. Yenilmen çok ayıp olmaz. Ama ortaya koyacağın futbol çok önemli. Sen yenil, ama Monaco gibi oyna. Eğer takım kötü oynarsa Tudor'a maçın ardından; 'Bir büyük maçı da kazan be adam' denilmez, 'Bir büyük maçta da pozisyon bul be adam' denir" açıklamasında bulundu

Ahmet Çakar son olarak derbi için skor tahmini verdi: "2-0 Beşiktaş kazanır."

Kaynak: haberinburada