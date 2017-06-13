Tsk: 3 Kişilik Heyet Üs Kurmak İçin Katar'da
Lükste Alman Rekabeti Kızışıyor
En Zengin Genç Ünlü: Kylie Jenner
Suudi Arabistan'dan Flaş Katar Açıklaması
Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu Dönemi Bitti!
Başbakan Yıldırım: Yeni Bir Döneme Girdik
Tanju Çolak Serbest Bırakıldı!
Cilt Kanserlerinin En Tehlikelisi Bakın Hangisi...
Petrol Ofisi'nin Satın Alma Süreci Tamamlandı
Münevver Karabulut'un Ailesine 225 Bin Tl!
Pkk'nın En Büyük Lojistik Üssü İmha Edildi, 20 Terörist Öldürüldü
İstanbul Shopping Fest, 1-16 Temmuz'da
Ege'deki Deprem Sonrası Yunanistan'dan Flaş Karar
Şanlıurfa'da 10 Rütbeli Asker Gözaltına Alındı
Eş Katili Koca: Kadının Asli Görevi; Yemek Yapmak...
Tsk'dan Pervari'de Hava Harekatı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'rabia' Yanıtı
Ronaldo'ya Vergi Kaçakçılığı Suçlaması
İşte Ramazan'da Tarçınlı Su Tüketmenin Mucizevi Faydası
Kıbrıs'da İngiliz Askeri Üssüne Saldırı

ahmet çakar: dallaslı ceyar terim!

AHMET ÇAKAR: DALLASLI CEYAR TERİM!

Fatih Terim'in basın toplantısını Ahmet Çakar değerlendirdi...

Tarih : 13 Haziran 2017, 10:59
Puan Ver : Ahmet Çakar: Dallaslı Ceyar Terim!(7/10)5


Önceki gece Arnavutluk'un İşkodra şehrinde Fatih Terim'in siyasi, içi boş ve cin olmadan şeytan çarpmaya yönelik ifadelerini şaşkınlıkla izledim. Bir gün önce "Hiçbir şey flu kalmasın" diyordu. Ama sadece flu kalmadı, gri alanlar daha da koyulaşmaya başladı ve Türk Milli Takımı'nın maalesef entrikalar hamamına döndüğü ortaya çıktı.



Sırayla gidelim…

Fransa 2016 sonrası Terim, 4-5 çok önemli oyuncuyu kadro dışı bıraktı ve "Bu milli formayı şerefiyle giyenler giymeye devam edecek. Diğerleri giyemeyecek…" gibi ağır ifadelerle oyuncuları suçladı. Arda Turan da birkaç ay sonra "Yüzde 100 şeref Allah'a aittir" diyerek bu ciddi suçlamaya cevap verdi. Kosova maçı sonrası Terim'in ifadelerine göre; Fransa'da yaşanan olaylar çok basit. İdmanlara geç çıkmak, takım fotoğrafında yer almamak şerefle, haysiyetle alakası olmayan basit şeyler. Madem olay bu kadar basit, 5 oyuncunun kafasını niye kopartıyorsun? Madem olay bu kadar basit, olayın içine şerefi, haysiyeti niye sokuyorsun?



 



kaynak:sabah








Etiketler: Ahmet  Çakar  Dallaslı  Ceyar  Terim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER