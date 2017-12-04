Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fatih Terim'in Galatasaray'daki yardımcısının Ergün Penbe olacağını iddia etti.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fatih Terim haberlerinin ardından çılgın bir iddiada bulundu... Terim'in yüksek olasılıkla Sarı-Kırmızılı takımn başına geçeceğini söyleyen Çakar, tecrübeli teknik adamın yardımcısını da açıkladı.

ERGÜN PENBE YARDIMCISI OLACAK

Çakar'ın iddiasına göre Beyaz TV'de yayınlanan programa yorumcu olarak transfer edilen Ergün Penbe, Terim'in ekibinde yer alacak. Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Igor Tudor'un geleceği ciddi şekilde tartışılırken; ortaya atılan en önemli aday Fatih Terim'in, Hırvat teknik adamla yolların ayrılması durumunda takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: haberinburada