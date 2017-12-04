Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak
Air France, İstanbul Uçuşlarını Durduruyor

Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak

AHMET ÇAKAR: ERGÜN PENBE, GALATASARAY'DA FATİH TERİM'İN YARDIMCISI OLACAK

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fatih Terim'in Galatasaray'daki yardımcısının Ergün Penbe olacağını iddia etti.

Tarih : 04 Aralık 2017, 21:20
Puan Ver : Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak(6/10)2

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fatih Terim haberlerinin ardından çılgın bir iddiada bulundu... Terim'in yüksek olasılıkla Sarı-Kırmızılı takımn başına geçeceğini söyleyen Çakar, tecrübeli teknik adamın yardımcısını da açıkladı.

ERGÜN PENBE YARDIMCISI OLACAK

Çakar'ın iddiasına göre Beyaz TV'de yayınlanan programa yorumcu olarak transfer edilen Ergün Penbe, Terim'in ekibinde yer alacak. Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Igor Tudor'un geleceği ciddi şekilde tartışılırken; ortaya atılan en önemli aday Fatih Terim'in, Hırvat teknik adamla yolların ayrılması durumunda takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ahmet  Çakar  Ergün  Penbe  Galatasaray  Da  Fatih  Terim  İn  Yardımcısı  Olacak  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER