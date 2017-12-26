Eski hakem Ahmetr Çakar Beyaz TV'de futbol gündemini değerlendirdi.

"TÜRK HALKINI KANDIRMASINLAR"

İşte Çakar'ın açıklamaları:

Fatih Terim'in Galatasaray'dan ikinci yarı için aylık 1905 TL alması Galatasaray sevgisi falan değildir. TFF'den alacağı tazminat için kanunu dolandırmadır. Mahkeme işsiz kaldığı dönemlere bakıp kaç para aldığını denetlyeceği için eksik para almama adına bu yapılmıştır. 1905 TL Fatih Terim için bir günlük yemek parasıdır. Bizim kanalda çalışan çay getiren biri bile 1905 TL'den fazla alıyordur. Türk halkını kandırmasınlar.

"MADEM JEST YAPTI NEDEN BİR DAHAKİ SEZON 3 MİLYON EURO ALIYOR?"

Ben açıklıktan yanayım. Böyle bir şey varsa üstü kapatılmasın. İnsanları kandırıyorlar. Madem Galatasaray'a jest yaptı bir dahaki sezon neden 3 milyon euro alıyor?

Kaynak: haberinburada