Bursaspor'da Batalla, Fenerbahçe Maçı Öncesi Sakatlandı
Erdoğan'dan Trump Sorusuna Yanıt: Henüz Dönmedi
Ukraynalı Modele Asansörde Tacizi, Bakanlık Affetmedi
Türk Futbolu Batıyor, 9 Takımın Puanı Silindi
Batman Havalimanı, En Komik İsimli Havalimanı Seçildi
Ab, Vergi Cenneti Ülkelerden Oluşan Bir Kara Liste Yayınladı
Yunanistan'dan İtiraf: Türk Akımı Faaliyete Geçince Doğalgazı Türkiye'den Alacağız
Babasıyla Kaçarken Yakalanan Ayşe'nin Katilinin İfadesi: Aşkıma Karşılık Vermedi, Öldürdüm
Dursun Özbek: Igor Tudor İle Yola Devam Edeceğiz
Ab'den Abd'ye Kudüs Uyarısı: Ciddi Sonuçları Olur
Macarlardan, İltica Eden Sporcularla İlgili Kafa Karıştıran Açıklama
Son Dakika! Bakandan Müjde: 450 Bin Taşeron İşçi 3 Ay İçerisinde Kadroya Alınacak
Ab'den Tartışılacak Teklif: Kudüs, İki Devletin De Başkenti Olmalı
Trump, Abbas'ı Arayarak Kararını Açıkladı: Büyükelçiliğimizi Küdüs'e Taşıyacağız
Bu Akşamki Dev Maç Şifresiz Kanalda
İspanyol Kaleci Casillas Devre Arasında İngiltere Yolcusu
5 Aralık Kadın Hakları Gününde Türkiye'de Kadınlar Şiddet Gördü, Öldürüldü
Ekonomistler Üçüncü Çeyrekte Çift Haneli Büyüme Bekliyor
Yurt Dışına Yarışmaya Giden Türk Takımı İltica Etti
Beşiktaş, Galatasaray Ve Fenerbahçe Pfdk'ya Sevk Edildi

Ahmet Çakar: Fatih Terim Perşembe Günü Galatasaray'a İmzayı Atıyor

AHMET ÇAKAR: FATİH TERİM PERŞEMBE GÜNÜ GALATASARAY'A İMZAYI ATIYOR

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, "Aldığım habere göre, Fatih Terim Perşembe günü Galatasaray'a imzayı atıyor. İş bitmiş." dedi.

Tarih : 05 Aralık 2017, 11:00
Puan Ver : Ahmet Çakar: Fatih Terim Perşembe Günü Galatasaray'a İmzayı Atıyor(5/10)1

Beyaz TV yorumcusu ve eski hakem, Ahmet Çakar, Galatasaray ve Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu.

Çakar, "Terim Perşembe günü imzayı atıyor, iş bitmiş." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli yorumcu, şunları söyledi:

"Galatasaray yönetiminin 2 yolu var. Tudor ile devam ya da ayrıl. Galatasaray, Fatih Terim dışında şampiyonluğu kaybettiği taktirde fatura kime çıkar. Bir, Fatih Terim'i yöneticiler istemiyor. İki, üst akıl istemiyor. Üçüncüsü, Fatih Terim ile şampiyon olursa o yöneticiler bunu kabullenemez."

"DURSUN ÖZBEK'İN ETRAFINDAKİ ADAMLAR, TERİM'İ İSTEMİYOR"

"Yönetimdeki adamların paraları, pulları her şeyi var. Ama tek bir şeyleri eksik; şöhretleri. Fatih Terim gelse bunları yapamayacaklar. Dursun Özbek'in etrafındaki adamlar sırf ego niyetiyle, Fatih Terim kazanacak diye Terim'i istemiyorlar."

"Fenerbahçe'nin durumu Galatasaray'dan daha zordu. Fenerbahçe açıklama yaptı ve hocasının arkasında durduğunu açıkladı. Dursun Özbek'te çıksın açıklasın."

"ARDA İLE TERİM ARASINDA KALDILAR"

"Galatasaray 'da Arda Turan'ın gelmesi sona yaklaşmış. Arda Turan mı, Fatih Terim mi? arasında kalmışlar. Bu istihbarat değil analizdir."

"Aldığım habere göre, Fatih Terim Perşembe günü imza atıyor. İş bitmiş. Igor Tudor ise ya Salı ya da Çarşamba akşamı ailesiyle birlikte Zagreb uçağına atlar gider. Yanlış anlaşılmasın, Tudor'u severim."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ahmet  Çakar  Fatih  Terim  Perşembe  Günü  Galatasaray  A  İmzayı  Atıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER