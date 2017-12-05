Beyaz TV yorumcusu ve eski hakem, Ahmet Çakar, Galatasaray ve Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu.

Çakar, "Terim Perşembe günü imzayı atıyor, iş bitmiş." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli yorumcu, şunları söyledi:

"Galatasaray yönetiminin 2 yolu var. Tudor ile devam ya da ayrıl. Galatasaray, Fatih Terim dışında şampiyonluğu kaybettiği taktirde fatura kime çıkar. Bir, Fatih Terim'i yöneticiler istemiyor. İki, üst akıl istemiyor. Üçüncüsü, Fatih Terim ile şampiyon olursa o yöneticiler bunu kabullenemez."

"DURSUN ÖZBEK'İN ETRAFINDAKİ ADAMLAR, TERİM'İ İSTEMİYOR"

"Yönetimdeki adamların paraları, pulları her şeyi var. Ama tek bir şeyleri eksik; şöhretleri. Fatih Terim gelse bunları yapamayacaklar. Dursun Özbek'in etrafındaki adamlar sırf ego niyetiyle, Fatih Terim kazanacak diye Terim'i istemiyorlar."

"Fenerbahçe'nin durumu Galatasaray'dan daha zordu. Fenerbahçe açıklama yaptı ve hocasının arkasında durduğunu açıkladı. Dursun Özbek'te çıksın açıklasın."

"ARDA İLE TERİM ARASINDA KALDILAR"

"Galatasaray 'da Arda Turan'ın gelmesi sona yaklaşmış. Arda Turan mı, Fatih Terim mi? arasında kalmışlar. Bu istihbarat değil analizdir."

"Aldığım habere göre, Fatih Terim Perşembe günü imza atıyor. İş bitmiş. Igor Tudor ise ya Salı ya da Çarşamba akşamı ailesiyle birlikte Zagreb uçağına atlar gider. Yanlış anlaşılmasın, Tudor'u severim."

Kaynak: haberinburada