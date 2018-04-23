AHMET ÇAKAR'DAN FENERBAHÇE TARAFTARINA TEPKİ: TERBİYESİZLİK
Eski hakem Ahmet Çakar, Antalyaspor maçı boyunca Şenol Güneş'e küfür eden Fenerbahçe taraftarına sosyal medyadan tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 4-1 yendiği karşılaşma oynanırken, Ahmet Çakar'dan bir tepki geldi.
Fenerbahçe taraftarlarının maç sırasında Şenol Güneş ve Beşiktaş'a küfür etmesine Ahmet Çakar tepki gösterdi.
"TERBİYESİZLİK"
Ahmet Çakar sosyal medya hesabından Kadıköy'deki küfürlerle ilgili "Fenerbahçe taraftarının 90 dakika boyunca Şenol Güneş ve Beşiktaş'a ağır küfürleri kabul edilemeyecek bir terbiyesizliktir" mesajını paylaştı.
Kaynak: haberinburada
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