AHMET ÇAKAR'DAN OLAY TWEET: BU MAÇTA BİR ŞEYLER OLDU
Eski hakem Ahmet Çakar Galatasaray'ın 2-0'dan geri gelip sahasında Akhisarspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmayla ilgili, "Futbolun içinde 40 yılım geçti.Bu maçta bir şeyler oldu" dedi.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Akhisarspor'u ağırladı. Mücadeleyi Galatasaray ilk yarıyı 2-0 geride kapatınca ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar'dan yine olay bir tweet geldi.
"ASLAN SEYRANTEPEDE TUHAF SESLER ÇIKARTIYOR"
İşte Ahmet Çakar'ın o tweeti:
"Geçen hafta Dolmabahçe'de "miyavv" diye bağıran Aslan şu an Seyrantepe'de tuhaf sesler çıkartıyor!!!!!"
Bu mesaj kısa zamanda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı
GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ
Galatasaray 2. yarıda golleri bulup rakibinin önüne geçmeyi başarınca Ahmet Çakar'dan olay yaratacak bir iddia daha geldi. Tecrübeli futbol adamının attığı tweet özellikle Galatasaraylı taraftarların yoğun tepkisine neden oldu.
Ahmet Çakar'ın son tweeti:
Futbolun içinde 40 yılım geçti.Bu maçta bir şeyler oldu.Hissediyorum ayrıca kaleci Lukac'ın performansından çok rahatsızım.
iŞTE O PAYLAŞIMLAR
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Siirt'te 3 Genç, Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırıya Uğradı
- İçişlerinden, İlgezdi'nin Açıklamalarına Tepki: Tam Tersi Şekilde Oldu
- Trabzon'da Kayganlaşan Yolda Katliam Gibi Kaza: 4 Ölü, 3 Yaralı
- İsrail'in İnsanlık Dışı Müdahalesinde 92 Filistinli Yaralandı!
- Adalet Bakanı Açıkladı: Tck'ya Devrim Gibi Düzenlemeler Geliyor!
EKONOMİ HABERLERİ
- Bitcoin Almak İçin Yollara Düştüler, 182 Bin Doları Kaptırdılar
- Senegal'de İnşa Edilen 575 Milyon Euroluk Havalimanını Türkler İşletecek
- Et Konseyi Büyük Tehlikeyi Açıkladı: 3 Bin Liraya Çalışacak Çoban Bulamıyoruz
- Silivri'de Ekili Tarlaya 12 Kat İmar Haberlerine İbb'den Yanıt: 6-8 Kat Yapılacak
- 3 Köye Kanal İstanbul Piyangosu! Emlakçılara Kanal Manzaralı Arsa Siparişi Veriyorlar
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İsrail'in Gazze Saldırısından Sonra Kan Donduran Kareler
- Züğürt Ağa Filmi Almanya'da Gerçek Oldu, Bir Köy Açık Artırmada 140 Bin Avroya Satıldı
- Mısır'ın Casusluk Oyunu! Gözaltına Alınanların Hepsi Mısırlı, Müslüman Kardeşler Üyesi Bile Değiller
- Protestolara Damga Vuran Fotoğraf! Direniş Ve Korku Aynı Karede
- Irak Başbakanı İbadi: Deaş'la Savaş Sona Erdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar