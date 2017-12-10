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Ahmet Çakar'dan olay tweet: Bu maçta bir şeyler oldu

AHMET ÇAKAR'DAN OLAY TWEET: BU MAÇTA BİR ŞEYLER OLDU

Eski hakem Ahmet Çakar Galatasaray'ın 2-0'dan geri gelip sahasında Akhisarspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmayla ilgili, "Futbolun içinde 40 yılım geçti.Bu maçta bir şeyler oldu" dedi.

Tarih : 10 Aralık 2017, 00:20
Puan Ver : Ahmet Çakar'dan Olay Tweet: Bu Maçta Bir Şeyler Oldu(8/10)4

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Akhisarspor'u ağırladı. Mücadeleyi Galatasaray ilk yarıyı 2-0 geride kapatınca ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar'dan yine olay bir tweet geldi.

"ASLAN SEYRANTEPEDE TUHAF SESLER ÇIKARTIYOR"

İşte Ahmet Çakar'ın o tweeti:

"Geçen hafta Dolmabahçe'de "miyavv" diye bağıran Aslan şu an Seyrantepe'de tuhaf sesler çıkartıyor!!!!!"

Bu mesaj kısa zamanda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray 2. yarıda golleri bulup rakibinin önüne geçmeyi başarınca Ahmet Çakar'dan olay yaratacak bir iddia daha geldi. Tecrübeli futbol adamının attığı tweet özellikle Galatasaraylı taraftarların yoğun tepkisine neden oldu.

Ahmet Çakar'ın son tweeti:

Futbolun içinde 40 yılım geçti.Bu maçta bir şeyler oldu.Hissediyorum ayrıca kaleci Lukac'ın performansından çok rahatsızım.

iŞTE O PAYLAŞIMLAR

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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