AHMET ÇAKAR'DAN ŞENOL GÜNEŞ'E: TAÇ HIRSIZI OLAY YERİNDE GÖRÜLDÜ
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş-Gençlerbirliği mücadelesinin ardından yine sosyal medya hesabından, "Aykut Kocaman'ın bahsettiği "Taç hırsızı" bu gece yine olay yerinde görüldü" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etti ve haftayı Medipol Başakşeihir'in üzerinde ikinci sırada bitirdi.
Mücadelenijn ardından eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medyadan yine çok ses getirecek bir yorumda bulundu.
Çakar'ın bu kez hedefindeki isim ise Şenol Güneş'ti.
İŞTE O TWEET
Aykut Kocaman'ın bahsettiği "Taç hırsızı" bu gece yine olay yerinde görüldü. Eşgali: 1.80 cm boylarında ,65-70 yaşlarında ,karadeniz şivesiyle konuşan ,kumral tenli , bol saçlı bir erkek!!!!
Kaynak: haberinburada
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