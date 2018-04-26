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Ahmet Davutoğlu Tbmm'de Basın Toplantısı Düzenliyor
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AHMET DAVUTOĞLU TBMM'DE BASIN TOPLANTISI DÜZENLİYOR


Ahmet Davutoğlu TBMM'de Basın Toplantısı Düzenliyor
Tarih : 26 Nisan 2018, 14:40
Puan Ver : Ahmet Davutoğlu Tbmm'de Basın Toplantısı Düzenliyor(6/10)2

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu toplantısı düzenliyor. Davutoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan hepimizin adayıdır. Bu konudaki spekülasyonları kabul etmiyorum. Milletvekili adayı değilim" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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