AHMET DAVUTOĞLU TBMM'DE BASIN TOPLANTISI DÜZENLİYOR
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu toplantısı düzenliyor. Davutoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan hepimizin adayıdır. Bu konudaki spekülasyonları kabul etmiyorum. Milletvekili adayı değilim" dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: haberinburada
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