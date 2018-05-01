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Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sundu! İzleyiciyle böyle vedalaştı

AHMET HAKAN KANAL D HABER'İ SON KEZ SUNDU! İZLEYİCİYLE BÖYLE VEDALAŞTI

Ahmet Hakan Kanal D Haber bültenini son kez sundu. Hakan, bülten sonunda izleyicilerle vedalaştı. Bundan sonra Hakan'ın yerine Ana Haber Bülteni'ni NTV'den ayrılan Buket Aydın sunacak.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 23:00
Puan Ver : Ahmet Hakan Kanal D Haber'i Son Kez Sundu! İzleyiciyle Böyle Vedalaştı(10/10)6

Ahmet Hakan Kanal D Haber bültenini son kez sundu. Hakan, bülten sonunda izleyicilerle vedalaştı.

AHMET HAKAN SON KEZ YAYINA ÇIKTI

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Yayın Grubu'na satılmasının ardından Kanal D'de hareketli günler yaşanmıştı. Bu süreçte Kanal D Haber Dairesi Başkanı ve Ana Haber sunucusu Ahmet Hakan görevinden ayrılmıştı. Hakan, bu akşam son kez yayına çıktı.

HAKAN'DAN SONRA ANA HABER BÜLTENİNİ BUKET AYDIN SUNACAK

Ahmet Hakan'ın yerine Ana Haber Bülteni'ni NTV'den ayrılan Buket Aydın sunacak. Kanal D haber merkezini bugün itibariyle Ramazan Kurnaz, Ahmet Hakan'dan haber merkezini devraldı. Ahmet Hakan, 16 Ocak 2017'de Serdar Cebe'nin yerine Kanal D Ana Haber'i sunmaya başlamıştı.

İşte, Ahmet Hakan'ın veda fotoğrafı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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