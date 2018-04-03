Yavuz Bingöl, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te sunduğu programa telefonla bağlanıp Hatay ziyaretiyle ilgili gelen eleştirilere "Kılıçdaroğlu toplasın onunla da gideriz!" sözleriyle isyan etti.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına telefonla bağlanan Yavuz Bingöl, Hatay'daki karakol ziyaretine yapılan eleştirilere isyan etti.

Herkesin askere destek olması gerektiğini savunan Bingöl, "Kılıçdaroğlu toplasın onunla da gideriz!" dedi.

"40 GÜN ÖNCE 15 ARKADAŞLA BİRLİKTE GİTTİK"

İşte Bingöl'ün sözlerinden öne çıkanlar:

Biz 40 gün önce 15 arkadaşla Reyhanlı ilçesine gittik. Kendi inisiyatifimizle gittik. İlçe Jandarmayı ziyaret ettik. Bizden bir hafta sonra da Oktay Kaynarca ve ekibi gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir daha ki sefere birlikte gidelim dedi. Organizasyon bu şekilde gerçekleşti.

"BÜTÜN SANATÇILARA HAKSIZLIK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Askere destek vermeyi de siyaset haline getirmek çok doğru gelmiyor bana! Ve bütün sanatçılara da haksızlık yapıldığını düşünüyorum.

"KILIÇDAROĞLU TOPLASIN ONUNLA DA GİDERİZ!"

Keşke herkes gitse. Biz kendi olanaklarımızla gittik. Biz muhalefet partisi lideri toplasın (Kemal Kılıçdaroğlu) onunla da gideriz. Herkesle gideriz biz. Biz bu ülkenin sanatçılarıyız.

Kaynak: haberinburada