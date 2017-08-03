Balkonda İntihara Kalkışan Kadını Polis Kelepçeleyip Kurtardı
Rambo Gibi Cumhurbaşkanı! Silahı Eline Alıp Ordunun Başına Geçti
Bebekler Doğmadan 'kötü Genler'den Kurtulabilecek
Merkel, 5 Yıldır Tatil Kıyafetini Değiştirmiyor
Bursa'da Kiraladıkları Vinçle Prefabrik Evi Çaldılar
Hurdaya Dönen Lüks Araçta İki Çocuğunu Kaybetti: Uyumasaydım Olmazdı
Sivil İmamdan Şaka Gibi İfade! Akıncı Üssü'ne 'happy Hour' İçin Gitmiş
Beyaz Saray Gerçekten 'tam Bir Çöplük' Mü?
Fetö'nün 'karakutusu' Firar İçin Gizli Bölme Hazırlatmış
Merkel'den Skandal İstek! Ab'nin Türkiye'ye Ayırdığı Fonlara Engel Koymaya Çalışıyor
Şiddetli Fırtına, Park Halindeki Arabayı Böyle Havalandırdı
Trafik Kazası Yapıp Değer Kaybına Uğrayan Aracınızın Kaybınızı Alabilirsiniz
Euro, 4,20 Tl İle Tarihin En Yüksek Seviyesinde
Tekirdağ'da Korkunç Görüntü: Ağaca Asılı Halde Bulundu
Asker Uğurlama Konvoyu Trafiği Birbirine Kattı
Kastamonu'da Katliam Gibi Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı
Fakıbaba'dan Çiftçilere Müjde! Yılda İki Kez Destek Ödemesi Yapılacak
Ahmet Kural, Sıla İle Sevgili Olunca Bir Değişti Pir Değişti
Yolcuların Gözü Önünde Feribottan Atladı!
3 Kuvvet Komutanı Da Değişti, Deniz'de Büyük Sürpriz Yaşandı

Ahmet Kural, Sıla ile Sevgili Olunca Bir Değişti Pir Değişti

AHMET KURAL, SILA İLE SEVGİLİ OLUNCA BİR DEĞİŞTİ PİR DEĞİŞTİ

Sıla ile sevgili olan Ahmet Kural'ın geçen yıla göre değişimi hemen göze çarptı. Ahmet, Sıla'dan sonra kendini spora verip kas yaptı.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 09:20
Puan Ver : Ahmet Kural, Sıla İle Sevgili Olunca Bir Değişti Pir Değişti(7/10)6


Ünlü oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla ile sevgili olması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sıla ile sevgili olduktan sonra kendine daha fazla bakan Ahmet'in kas yapması dikkatlerden kaçmadı.



SEVGİLİ YAPTI, KAS ARTTI



Ahmet Kural, Sıla ile sevgili olunca kasları gözle görünür oranda çıktı. Ahmet'in geçen seneki halinden eser kalmadı.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Ahmet  Kural  Sıla  İle  Sevgili  Olunca  Bir  Değişti  Pir  Değişti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER