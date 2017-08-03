AHMET KURAL, SILA İLE SEVGİLİ OLUNCA BİR DEĞİŞTİ PİR DEĞİŞTİ
Sıla ile sevgili olan Ahmet Kural'ın geçen yıla göre değişimi hemen göze çarptı. Ahmet, Sıla'dan sonra kendini spora verip kas yaptı.
Ünlü oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla ile sevgili olması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sıla ile sevgili olduktan sonra kendine daha fazla bakan Ahmet'in kas yapması dikkatlerden kaçmadı.
SEVGİLİ YAPTI, KAS ARTTI
Ahmet Kural, Sıla ile sevgili olunca kasları gözle görünür oranda çıktı. Ahmet'in geçen seneki halinden eser kalmadı.
Kaynak: haberinburada
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