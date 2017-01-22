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Ahmet Kural ve Murat Cemcir'den yeni dizi sinyali

AHMET KURAL VE MURAT CEMCİR'DEN YENİ DİZİ SİNYALİ

Çalgı Çengi İkimiz filminin tanıtımı için Eskişehir'e gelen Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Özdilek Alışveriş Merkezi'nde hayranlarıyla buluştu.

Tarih : 22 Ocak 2017, 10:20
Puan Ver : Ahmet Kural Ve Murat Cemcir'den Yeni Dizi Sinyali(7/10)4


Çalgı Çengi serisinin 2'nci filmi olan Çalgı Çengi İkimiz filminin tanıtımı için Eskişehir'e gelen başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı.



Vatandaşlar ile buluşmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ikili, filmin çok iyi gittiğini belirterek, hayranlarına yeni bir dizi müjdesinin sinyallerini verdi. Filmin başrol oyuncularından Murat Cemcir, Eskişehir halkının olağan üstü tatlı ve iyi insanlar olduğunu belirtti.



Eskişehirlilerin sanatın her alanı ile ilgili olduğunu aktaran Cemcir, "Valla Eskişehir'den bir beklentimiz yok. Zaten Eskişehir bütün beklentileri karşılıyor her anlamda. Bir kere öğrenci şehri. İkincisi yerli lokal halk da olağanüstü tatlı ve iyi insanlar. Çünkü sanatın her alanı ile ilgileniyorlar en başında. Çok olağanüstü bir kent. Kentleşme çok iyi. Çiğ börek çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.



Seneye bu zamanlar yüzde 90 bir dizimiz olacak inşallah. Ama nedir bilmiyoruz daha. Sadece dizi diyebiliriz onun ismine. Kim ne olacak, Ahmet Kural var mı, Murat Cemcir var mı, Selçuk Aydemir mi çekiyor, başka bir diziyle ortak bir yayın mı yapacağız hiç bilmiyoruz



 



 



 



kaynak:iha



 






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