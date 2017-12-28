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Ahmet Nur Çebi: Cenk Tosun'a resmi teklif yok!

AHMET NUR ÇEBİ: CENK TOSUN'A RESMİ TEKLİF YOK!

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi Cenk Tosun'un Everton'a tranfer olacağı söylentilerine son noktayı koydu. Çebi, "Cenk Tosun için şuan resmi bir teklif yok" dedi.

Tarih : 28 Aralık 2017, 04:20
Puan Ver : Ahmet Nur Çebi: Cenk Tosun'a Resmi Teklif Yok!(8/10)4

Cenk Tosun için flaş transfer açıklaması! Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, TV8,5'da yayınlanan Bay Tahmin programında açıklamalar yaptı.

Ahmet Nur Çebi'nin Bay Tahmin programındaki açıklamaları;

Camiaların o zamanlardaki başarılarını takdirle karşıladık. Bugün Beşiktaş gerçekten Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor. Şu anda biz diğerlerinden daha iyiyiz. Onlardan daha iyiyiz. Geçmişte de onlar daha iyiydi. Sürekli geçmişten beslenirseniz gelecekte iddianız kalmaz. Galatasaray'ın UEFA Kupası o zamanın başarısıydı. Şu anda biz başarılıyız.

BAYERN MÜNİH YORUMU

Bayern Münih gerçekten büyük bir takım ama Beşiktaş küçük mü? Avrupa'da yoluna devam etmek istiyorsanız bunlardan kaçış var mı? Bayern Münih de 'Beşiktaş gruptan lider çıkmış.' diye düşünmüştür. Bayern Münih daha güçlü bir takım mı bekliyordu? Bizi zayıf mı buldular? İnşallah öyle düşünüyorlardır. Bayern Münih ile eşleşmede şansımızı yüzde 50-50 görüyorum. Ya biz eleyeceğiz, ya onlar. Onlardan korktuğumuzu söyleyemem. Sezon başında böyle takımlarla oynayabiliriz diye planlama yaptık. Bu takımlarla elbet karşılaşacaktır. Bir şekilde güçlü takımlarla yarışmamız gerekiyor.

"İSTİFA SÖYLEMLERİ DOĞRU DEĞİL"

İşler kötü gider mi diye bir düşüncemiz yok. Şenol Güneş'in şu anki durumu ve başarısız ortada. Güneş'i başarısız göstermeye çalışanlarda abeşle iştigal eder. Şenol Güneş için istifa söylemleri doğru değildir. Sosyal medyanın içeriğinden kaynaklanıyor. Düşünerek yazmıyorlar. Beşiktaş taraftarının, hocasına ve yönetimine güvendiğini biliyorum. Taraftarın, Beşiktaş'ın başarısında en önemli pay sahibi olduğunu her zaman söylüyorum. Başarı sürekli olmaz. Başarı, sürecin sonunda elde ettiğiniz durumdur. Porto maçlarını diğer maçları bir anda unutuyorsunuz. Sonrasında başka maçlara bakıyorsunuz. En sonunda eleştirmeye başlarsınız. Henüz daha çok erken.

"CENK İÇİN RESMİ TEKLİF YOK"

Yönetim olarak Cenk'in takımdan ayrılmasını istemiyoruz. Sezon sonuna kadar kalmasını isteriz. Şu ana kadar gelmiş resmi bir teklif de yok. Sohbetler, muhabbetler, teklif etsem verir misiniz şeklinde konuşmalar var. Ancak yazılı resmi bir teklif yok. Şu an göndermek istemiyoruz ancak 1 ay içerisinde farklı şeyler olur, bunları bilemeyiz. Çok cazip bir şey olur, Beşiktaş'ın menfaatine uygun olur, o zaman başka bir şey düşünebiliriz. Şu an gündemimizde satmak yok. Cenk'in gitmesini istemiyorum. Ayrıca Cenk için 20 milyon nedir diye düşünüyorum. Menajerler, kendi işleri için bu tarz haberleri yazdırıyorlar.

"CANER'E CEZA FAZLAYDI"

Caner için 6 maç ceza çok fazlaydı. Başka takımlardan oyuncular aynı hareketleri yapınca indirime gidiliyor. Caner gerçekten çok duygusal bir çocuk. Nazik ve kibar bir çocuktur. Bana göre Caner'e 2-3 maç ceza verilmeliydi.

"ŞENOL GÜNEŞ'İN CEZASI..."

Şenol Güneş'e verilen 1 maçlık ceza normaldi. Şenol Güneş'in tavrını küfür olarak algılamıyorum. Bir anlık öfkeydi. Sonrasında pişman oldu zaten. Şenol Hoca, hatırlamıyorum dediyse hatırlamıyordur. Asla yalan söylemez. 5 maç ceza alacağını bile bilse doğruyu söyler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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