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Ahmet Nur Çebi fena patladı: Hazırlanmış bir senaryoydu

AHMET NUR ÇEBİ FENA PATLADI: HAZIRLANMIŞ BİR SENARYOYDU

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, olaylı Fenerbahçe maçı sonrası, "Sahada futboldan ziyade savaş vardı. Hazırlanmış bir senaryoydu" dedi.

Tarih : 02 Mart 2018, 01:20
Puan Ver : Ahmet Nur Çebi Fena Patladı: Hazırlanmış Bir Senaryoydu(7/10)3

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe karşılaşması ardından konuştu.

"DERBİDEN SONRA SENARYO..."

Gergin geçen derbi hakkında konuşan Çebi, "Oyunda futbol dışı hareketler oldu, savaş şeklinde oynandı. İki takım da hoş olmayan hareketlerde bulundu. İnanıyorum ki Pazar günkü derbiden sonra uyarlanmış bir senaryoydu. Üzgünüm, keşke futbol izleyebilseydik ama olmadı." sözlerini kullandı.

"SOYUNMA ODASINDA ÇIKAN KAVGA..."

Devre arasında soyunma odasında çıkan kavga hakkında konuşan Beşiktaş yöneticisi, "Ben 60 yaşında bir yöneticiyim. Kavgaya karışır mıyım? Soyunma odasında kavga eden arkadaşları ayırmaya çalıştım. Bunu kim planlayıp söylüyorsa ayıplarım. İtişen futbolculara müdahale etti" dedi.

"QUARESMA'YA TAHRİK VAR"

Ricardo Quaresma'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon hakkında görüşlerini belirten Ahmet Nur Çebi, "Umarım Quaresma büyük bir ceza almaz. Karşı tarafın hareketine baktığınız zaman tahrik edici bir hareket gözüküyor. Tabii ki hoş bir hareket değildi ama kayıtları izlerseniz tahrik olduğu gözüküyor. Quaresma'ya bir ceza konusu için çok erken. Ama ilk hareketi rakip oyuncunun yaptığı gözüküyor" şeklinde konuştu.

"SON DAKİKADA VERİLMEYEN PENALTIMIZ VAR"

Son dakikada penaltılarının verilmediğini kaydeden Çebi, "Hakem her şekilde tartışılıyor. Ya karşı takım, ya siz tartışıyor. Ben bu tartışmanın içinde olmayacağım. Bir maç yönetti. Son dakikada verilmeyen bir penaltı pozisyonu vardı. Keşke verseydi ama vermedi" diyerek sözlerini bitirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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