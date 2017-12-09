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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye Çok Sert Cevap: Hadlerini Bilsinler
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye çok sert cevap: Hadlerini bilsinler

AHMET NUR ÇEBİ'DEN FENERBAHÇE'YE ÇOK SERT CEVAP: HADLERİNİ BİLSİNLER

Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi, Fenerbahçe'nin bugün PFDK ile ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklamaya, "Beşiktaş'tan uzak dursunlar, hadlerini bilsinler" sözleriyle yanıt verdi.

Tarih : 09 Aralık 2017, 04:30
Puan Ver : Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye Çok Sert Cevap: Hadlerini Bilsinler(8/10)4

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bursaspor-Fenerbahçe maçının ardından sarı lacivertlilere cevap verdi.

İşte Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklama:

İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün PFDK ile ilgili resmi sitesinden yapmış olduğu açıklamada Beşiktaşımızın da adının geçmesi sebebiyle BJK TV'nin canlı yayınına katılarak görüşlerini dile getirdi.

ÇEBİ, AÇIKLAMASINDA ŞUU NOKTALARA DİKKAT ÇEKTİ:

"Fenerbahçe Kulübü'nün PFDK ile ilgili çok anlamı olmayan açıklamasına cevap vermekte tereddüt ettim. Ancak spor kamuoyunda bir algı yaratmak anlamında bir açıklama olduğu için cevap vermek gerekiyor.

Bu tarzı ile Fenerbahçe, hiçbir şekilde bir yere gidemez. Beşiktaş şu anda Türkiye'nin gözbebeği. Milletine karşı olan görevini yerine getirmiş bir futbol takımı var. Türkiye'nin hayranlıkla izlediği ve gurur duyduğu bir takım. Herkesin önemsediği, gurur duyduğu bir takım varken, bunu Federasyonla ilgili problemlerini çözmek adına kullanan Fenerbahçe yöneticilerini kınamak istiyorum.

"FİKRET ORMAN FIRSATÇILIK İÇİNDE OLMADI"

Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe stadında oynanan ve hakemin kafasına su şişesi atılan bir Galatasaray maçında kişiye ceza verilmeli, tribüne değil derken; Türk futboluna katkı vermek, rakibin içinde bulunduğu durumdan faydalanmak gibi bir fırsatçılık içinde olmadı.

Merdivenlerin şurası boş, şurası dolu diyerek ve bundan kendisine menfaat sağlamaya çalışarak algı yaratmaya çalışmak doğru bir tutum değil. Ben de şunu mu söylemeliyim; 'Malatya maçında Atiba'ya yapılan penaltıyı vermiyorsunuz. Galatasaray maçında 2 penaltımızı vermiyorsunuz." Bu akşam Fenerbahçe, Bursaspor ile maç oynuyor, penaltı ile hiç alakası olmayan penaltı veriliyor. Biz de bunları mı dile getirmeliyiz?

"EFENDİ OLMADIĞINIZ TAKTİRDE TÜRK FUTBOLUNA KATKI VERİLMEYECEĞİNİ BİLİYORUM"

Türk spor kamuoyuna rakibiniz olan kulüplerle ilgili açıklamalar yaparak, merdivenlerin şurası boş, şurası dolu diye hareket mi etmeli, yoksa bizim gibi efendi mi davranılmalı? Efendi olmadığınız takdirde Türk sporuna katkı verilemeyeceğini biliyorum.

Fenerbahçelilerin de Beşiktaş'ın adını kullanarak federasyon ile problemleri gündeme getirmekten başka amacı olmayan açıklamadan üzüntülü olduğunu düşünüyorum. Kulübü temsil eden kişinin yapacağı açıklamaların yerine oturması gerektiğini, ağırlığı olması gerektiğini düşünüyorum.

Beşiktaş ile uğraşmayı bıraksınlar. Beşiktaş apayrı bir yerde. Beşiktaş'a ulaşmayı amaç olarak belirlerler ise Türk futboluna daha fazla katkı verirler. Biz penaltıların peşinde koşmazken, onlar merdiven boşluklarını bahane ederek Türk sporuna katkı vermiyorlar.

"BEŞİKTAŞ'TAN UZAK DURSUNLAR, HADLERİNİ BİLSİNLER"

Kendi camialarını bile üzdüklerinin farkında değillerse, söyleyecek bir şey yok. Beşiktaş'tan uzak dursunlar, hadlerini bilsinler, kendi işlerine baksınlar. Biz sadece kendi işimizi yapıyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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