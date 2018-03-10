AHMET ŞIK CEZAEVİNDEN ÇIKTI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER
Tahliye edilen Ahmet Şık, Silivri Cezaevi'nden çıktı. 459 gün sonra tahliye edilen Şık'ı büyük bir kalabalık karşıladı.
İşte cezaevi çıkışından ilk görüntüler:
Kaynak: haberinburada
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