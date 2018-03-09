Cumhuriyet Gazetesi davasında Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın tahliyesine karar verildi

DAVA SİLİVRİ'DE GÖRÜLDÜ

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabir Ahmet Şık ve Ahmet Kemal Aydoğdu ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

AHMET ŞIK VE MURAT SABUNCU TAHLİYE EDİLDİ

16 Mart'a ertelenen davada Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık tahliye edildi.

Kaynak: haberinburada