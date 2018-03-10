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AHMET ŞIK VE SABUNCU'NUN TAHLİYESİNE HÜKÜMETTEN İLK YORUM


Ahmet Şık ve Sabuncu'nun tahliyesine hükümetten ilk yorum
Tarih : 10 Mart 2018, 13:10
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Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyesine karar verildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tahliyelerle ilgili konuştu. Gül, "Türkiye'de yargı bağımsızdır. Mahkemelerin verdiği kararlarına saygı duyuyoruz." dedi.

"KİMSE YARGIYA TALİMAT VEREMEZ"

Adalet Bakanı Gül, Kılıçdaroğlu'nun yargıya talimat iddialarına ilişkin "Öyle bir şey asla söz konusu değil. Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz. Oradaki konu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki soruşturmalarla ilgili savcıların görüşlerinin değerlendirilmesine, bu konudaki bir takım önerilerin, tavsiyelerin, görüşlerin değerlendirilmesine yönelik." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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