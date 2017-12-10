Arkadaşlarına Sıra Dayağı Atan Öğrenci, Şimdi Dünya Üçüncüsü Oldu
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Tartışma Yaratacak Sözler: Sen Bittin
Sokak Ortasında Kurşun Yağmuruna Tutulan Kadın Öldü
Tbmm'nin 12 Günlük Bütçe Maratonu Başlıyor
Fetö Şüphelileri Yunanistan Sınırında Yakalandı
Beşiktaşlı Futbolcular, Şampiyonlar Ligi Primi Olarak 240 Bin Tl Kazandı
Kipaş, Avrupa'nın En Büyük Kağıt Fabrikasını Kuruyor
Bitcoin'le Maaş Dönemi Başladı!
Gs Maçı Sonrası Okan Buruk En Az 7 Maç Ceza Alacak
Ahşaptan Ürettiği Kuş Kafeslerini Binlerce Liraya Satıyor
Meteorolojiden İstanbul'un Anadolu Yakasına Uyarı: Kuvvetli Sağanak Yağış Geliyor
Ayasofya Meydanı'nda Binlerce İstanbullu İsrail'i Protesto Etti
Bakan Elvan: Türkiye'nin İlk Tasarım Ve İnovasyon Merkezi Mersin'e Kurulacak
Sürpriz İkili Aynı Projede! Dizinin Nerede Yayınlanacağı Bile Belli
İstanbul'da Lodos Kabusu! Hava Aniden Karardı, Yürümek Bile Zorlaştı
İphone'un Efsane Tasarımcısı Görevine Geri Dönüyor
Bitcoin, Vadeli İşlemleri Düşüşle Bekliyor
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligindeki Rakibi Yarın Belli Olacak
Zarrab'ın Abd'ye Kaçırmak İstediği Arşive, Polis El Koydu!
Kudüs Zirvesi Öncesi Türkiye'den Net Mesaj: Yalnız Kalsak Dahi Görüşümüz Değişmeyecek

AHŞAPTAN ÜRETTİĞİ KUŞ KAFESLERİNİ BİNLERCE LİRAYA SATIYOR


Ahşaptan Ürettiği Kuş Kafeslerini Binlerce Liraya Satıyor
Tarih : 10 Aralık 2017, 14:40
Puan Ver : Ahşaptan Ürettiği Kuş Kafeslerini Binlerce Liraya Satıyor(9/10)5

Bursalı kafes ustası Ali Kalktı (66), 2000 yılında şoförlükten emekli olduktan sonra kanaryası için bir kafes yaptığını söyleyerek, "Kuşum gezdirmeye çıkarttığım bir gün kafesi gören kuş satıcısı bunu çok beğendi. Kafes siparişi verdi. Yaptığım kafesler o kadar beğenildi ki şimdi Türkiye'nin bütün vilayetlerine ve yurt dışına değerli ağaçları işleyerek yaptığım kafesleri satıyorum" dedi.

10 BİN LİRAYA SATIYOR

Yerli ve ithal ağaçları işleyerek boyutları 1 metre 20 santime kadar olan kafesler imal eden usta, kafeslerini 350 ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. Türkiye'nin en iyi kafes ustası olarak anılan Kalktı'dan ders almak için onlarca öğrenci sıraya giriyor. Kalktı'nın yetiştirdiği öğrencileri Türkiye'nin çeşitli illerinde bu sanatı yaşatıyor.

6 HAFTADA ÜRETİYOR

Bu işe tesadüfen başladığını ifade eden Ali Kalktı, "Her türlü kafes yapıyorum. Yurt içinden ve yurt dışından getirdiğim çeşitli ağaçları işleyerek kafes yapıyorum. Bir kafesi boyutuna ve işçiliğine göre 10 gün ile 6 hafta arasında bitiriyorum. Kafesleri ebadı ve malzemesine göre 350 lira ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerine satıyorum" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ahşaptan  Ürettiği  Kuş  Kafeslerini  Binlerce  Liraya  Satıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER