AHŞAPTAN ÜRETTİĞİ KUŞ KAFESLERİNİ BİNLERCE LİRAYA SATIYOR
Bursalı kafes ustası Ali Kalktı (66), 2000 yılında şoförlükten emekli olduktan sonra kanaryası için bir kafes yaptığını söyleyerek, "Kuşum gezdirmeye çıkarttığım bir gün kafesi gören kuş satıcısı bunu çok beğendi. Kafes siparişi verdi. Yaptığım kafesler o kadar beğenildi ki şimdi Türkiye'nin bütün vilayetlerine ve yurt dışına değerli ağaçları işleyerek yaptığım kafesleri satıyorum" dedi.
10 BİN LİRAYA SATIYOR
Yerli ve ithal ağaçları işleyerek boyutları 1 metre 20 santime kadar olan kafesler imal eden usta, kafeslerini 350 ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. Türkiye'nin en iyi kafes ustası olarak anılan Kalktı'dan ders almak için onlarca öğrenci sıraya giriyor. Kalktı'nın yetiştirdiği öğrencileri Türkiye'nin çeşitli illerinde bu sanatı yaşatıyor.
6 HAFTADA ÜRETİYOR
Bu işe tesadüfen başladığını ifade eden Ali Kalktı, "Her türlü kafes yapıyorum. Yurt içinden ve yurt dışından getirdiğim çeşitli ağaçları işleyerek kafes yapıyorum. Bir kafesi boyutuna ve işçiliğine göre 10 gün ile 6 hafta arasında bitiriyorum. Kafesleri ebadı ve malzemesine göre 350 lira ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerine satıyorum" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sokak Ortasında Kurşun Yağmuruna Tutulan Kadın Öldü
- Fetö Şüphelileri Yunanistan Sınırında Yakalandı
- Meteorolojiden İstanbul'un Anadolu Yakasına Uyarı: Kuvvetli Sağanak Yağış Geliyor
- Ayasofya Meydanı'nda Binlerce İstanbullu İsrail'i Protesto Etti
- İstanbul'da Lodos Kabusu! Hava Aniden Karardı, Yürümek Bile Zorlaştı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Arkadaşlarına Sıra Dayağı Atan Öğrenci, Şimdi Dünya Üçüncüsü Oldu
- Beşiktaşlı Futbolcular, Şampiyonlar Ligi Primi Olarak 240 Bin Tl Kazandı
- Gs Maçı Sonrası Okan Buruk En Az 7 Maç Ceza Alacak
- Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligindeki Rakibi Yarın Belli Olacak
- Yeni Malatyaspor Başkanı, Göztepe Maçı Sonrası Hakem Odasını Bastı
DÜNYA HABERLERİ
- Zarrab'ın Abd'ye Kaçırmak İstediği Arşive, Polis El Koydu!
- Kudüs Protestolarında Yaralanan Filistinlilerin Sayısı 231'e Yükseldi
- Almanya İle Yeni Kriz! Türk Bilim Adamının 15 Bin Kitabına El Konuldu
- Trump, Günde Neredeyse 8 Saat Televizyonun Başından Kalkmıyormuş
- Önce Esrar İçirdim, Sonra İlişkiye Girdik!
Bu Haberle İlgili Yorumlar