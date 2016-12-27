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ahu yağtu bu kez kaçamadı

AHU YAĞTU BU KEZ KAÇAMADI

Cem Yılmaz'ın eski eşi ve oğlu Kemal'in annesi Ahu Yağtu, Paramparça dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Ayhan Bozkurt'la sabahladı. Daha önce üç kez İstanbul gecelerinde eğlenen ikili bu kez birlikte görüntülenmekten kurtulamadı.

Tarih : 27 Aralık 2016, 15:52
Puan Ver : Ahu Yağtu Bu Kez Kaçamadı(7/10)4


Cem Yılmaz'ın boşandığı oyuncu eşi Ahu Yağtu, rol aldığı ‘Paramparça' adlı dizideki rol arkadaşı Ayhan Bozkurt'la eğlencede sabahladı. Saat 04.00'te Karaköy'de bulunan bir mekândan ayrılan ikili flaşların art arda patlaması üzerine panik yaşadı. Mekândan koşarak çıkan ve hızla bir taksiye binen Yağtu, yine de görüntülenmekten kurtulamadı.



GAZETECİLERİ HEP ATLATMIŞLARDI



Yağtu, geçen ay aynı oyuncu ile Asmalımescit'teki Soho adlı mekânda üç kez eğlenmiş ancak her seferinde gazetecilere görüntü vermemeyi başarmıştı. Ayhan Bozkurt Paramparça dizisinde Engin karakterini canlandırıyor.



 



kaynak:sözcü








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