Oyuncu Ahu Yağtu, gizemli erkek arkadaşıyla Asmalımescit'te geç saatlere kadar eğlendi. Magazincilerden kaçmaya çalışan ikili, Ulus'taki bir siteye giriş yaparken görüntülendi.

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, gizemli erkek arkadaşıyla eğlence çıkışı görüntülendi. Muhabirleri atlatmak isteyen ikili, yarım saat boyunca çağırdıkları VİP minibüste bekledi.

SİTEYE GİRİŞ YAPTILAR

Muhabirlerin gitmesi için bekleyen Ahu Yağtu ve arkadaşı, pes ederek yola çıktı. Ulus'taki bir siteye giriş yapan ikili, güvenlik görevlilerine talimat verdi. Görevliler, basın mensuplarının fotoğraf çekmesini engellemeye çalıştı.

CEM YILMAZ'LA BAŞ BAŞA YEMEK

Cem Yılmaz, 45'inci yaşını eski eşi Ahu Yağtu ile kutladı. İkili, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda baş başa yemek yedi.

Kaynak: haberinburada