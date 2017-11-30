Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CHP'nin anayasa referandumunun iptali yönündeki başvurusunu, referandum konusunun AİHM Sözleşmesi çerçevesine girmediği gerekçesiyle reddetti.

OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

Açıklamada "16 Nisan 2017 günü gerçekleşen referandum sırasında anayasal düzenlemelerin değiştirilmesi gerekçesiyle CHP tarafından yapılan başvuru AİHM'nin çoğunluk oyuyla reddedilmiştir" denildi.

Kararın nihai olduğu belirtildi.

30 BAŞVURU İÇİN ÖRNEK OLUŞTURUYOR

Karar, 16 Nisan referandumuyla ilgili olarak AİHM gündemine taşınan diğer 30 başvuru için de örnek oluşturuyor.

REFERANDUM BAŞVURULARI, SİSTEMATİK OLARAK REDDEDİLİYOR

AİHM, bu alandaki ilk kararını 1975 yılında, Birleşik Krallık'ın Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) üyeliği konusunda düzenlenen referandumla ilgili bir davada vermiş ve dava başvurusunu aynı gerekçeyle geri çevirmişti.

Mahkeme o tarihten bu yana referandumlarla ilgili gündemine taşınan tüm başvuruları sistematik olarak reddediyor.

KILIÇDAROĞLU, BÖYLE İMZALAMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü"nün 20. günü öncesi, 16 Nisan referandumundaki "mühürsüz seçim" iddiasını AİHM'e taşıyacak dilekçeyi imzalamıştı.

Kaynak: haberinburada