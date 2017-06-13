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aihm'den flaş khk kararı

AİHM'DEN FLAŞ KHK KARARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 672 sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırılan öğretmenin açtığı davayı reddederek, OHAL Komisyonunu adres gösterdi.

Tarih : 12 Haziran 2017, 11:31
Puan Ver : Aihm'den Flaş Khk Kararı(5/10)3


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( AİHM), davacı öğretmene OHAL Komisyonu'nu adres gösterdi. Bu kararın emsal olalacağı belirtilirken AİHM'e bu şekilde binlerce başvurunun olduğu ifade ediliyor.



 



kaynak:milliyet








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