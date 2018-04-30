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Aile faciası! Anne-baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti

AİLE FACİASI! ANNE-BABA VE ÜÇ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'in Dikili ilçesinde yaşanan kazada bir aile dramı yaşandı. Bülent Karabulut, hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracı, yolun karşısına geçip tur otobüsüne çarptı. Kazada beş kişilik ailenin tümü hayatını kaybetti.

Tarih : 30 Nisan 2018, 14:10
Puan Ver : Aile Faciası! Anne-Baba Ve Üç Çocuğu Hayatını Kaybetti(9/10)5

İzmir'in Dikili ilçesinde yaşanan kazada Bülent Karabulut, hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracı, yolun karşısına geçip tur otobüsüne çarptı. Kazada Bülent Karabulut'un yanı sıra eşi Ebru Karabulut, kızı Cansın Karabulut ile oğulları Ege Karubulut ve Çınar Karabulut hayatını kaybetti. Ailesiyle İzmir'deki yakınlarının ziyaretinden dönen Bülent Karabulut'un İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT'tan 4 ay önce emekli olmasının ardından Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'ne yerleştiği öğrenildi. Kazada can veren Ege'nin ise okulunun basketbol takımının yıldız oyuncularından olduğu öğrenildi.

AYNI AİLEDEN BEŞ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir - Çanakkale Yolu Tahtalı Köprüsü Mevkii'nde dün (pazar) saat 21.30'da meydana gelen kazada, 44 yaşındaki Bülent Karabulut, yönetimindeki 35 GA 1219 plakalı hafif ticari aracıyla İzmir'den Edremit yönüne seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun karşısına geçen hafif ticari araç, Ayvalık'tan İzmir yönüne gelen Menderes Husu'nun kullandığı 45 TG 971 plakalı tur otobüsüyle çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın içinde sıkışan yaralıları yaptıkları müdahale ile çıkarttı. Kamyoneti kullanan sürücü Bülent Karabulut ve 39 yaşındaki eşi Ebru Karabulut, kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 8 yaşındaki Ege Karabulut, 14 yaşındaki Cansın Karabulut ve 4 yaşındaki Çınar Karabulut kaldırıldıkları Dikili Devlet Hastanesi'nde can verdi. Ağır yaralı olan 10 yaşındaki Yağmur Karabulut'un İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

DÖRT AY ÖNCE EMEKLİ OLMUŞTU

Bülent Karabulut'un İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüs işletmesi ESHOT'ta şoförlük yaptığı ve 4 ay önce emekli olduğu öğrenildi. Karabulut'un emekli olduktan sonra yeni bir hayat kurma hayaliyle yakınlarının da yaşadığı Edremit'in Akçay mahallesine taşındığı öğrenildi. Burada çay ocağı işleten Bülent Karabulut'un ailesiyle İzmir'deki akrabalarını ziyarete geldiği kazanın da dönüş sırasında yaşandığı belirlendi. Acı haberle yıkılan ailenin yakınları, çocuklardan Ege Karabulut, Cansın Karabulut'un derslerinde çok başarılı olduklarını anlattı. Ege'nin Nimet Toksoy İlkokulu'nun basketbol takımının yıldız oyuncularından olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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