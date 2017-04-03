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aile nüfus kayıt örneği artık e-devlet'ten alınıyor

AİLE NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ ARTIK E-DEVLET'TEN ALINIYOR

Miras, aylık bağlatma gibi işlemler için istenen aile nüfus kayıt örneği 5 yıl aradan sonra e-devlet şifresi ile internetten alınmaya başladı.

Tarih : 03 Nisan 2017, 10:06
Puan Ver : Aile Nüfus Kayıt Örneği Artık E-Devlet'ten Alınıyor(7/10)6


E-devlet şifresi ile birçok işlemi gerçekleştirilebilmesine rağmen, internet üzerinden vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi 2012'den bu yana alınamıyordu.

Bu belgeye sahip olabilmek için genelde kaymakamlık binalarında bulunan nüfus müdürlüklerine bizzat giderek kimlikle başvuruda bulunulması gerekiyordu. Son günlerde çipli nüfus kimlik kartı yoğunluğu yaşanılan nüfus müdürlüklerine, çocukları PYBS'ye girecek veliler de akın edince yoğunluk katlandı.



Başvuru için istenilen evraklar arasında yer alan nüfus kayıt örneği almak isteyen veliler dakikalarca sıra beklemek zorunda kalıyor. Vatandaşın çilesini gören yetkililer ise ilginç bir yönteme başvurdu.



Bursa Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü, kurum koridorlarına özel bir yazı çerçeletip astı. Yazıda, kısa  bir süre önce yapılan yönetmelik değişikliği ile artık ikametgâh (yerleşim yeri belgesi) ile nüfus kayıt örneği belgesinin e-devlet uygulaması üzerinden internetten anılabileceği belirtiliyor. Yazıyı gören vatandaşlar, 'Keşke evden çıkmadan bakıp gelseydim' demeden kendilerini alamadılar.



Düzenlemeyle birlikte, vatandaşlar artık nüfus müdürlüklerine nüfus kayıt örneği almak için gitmek zorunda kalmayacak.



 



 



kaynak:milliyet








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