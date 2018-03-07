Yaşam memnuniyeti araştırması, insanları en çok aile ve sağlığın mutlu ettiğini ortaya koydu.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde erkeklerin yüzde 76,4'ü, kadınların yüzde 64,9'u kendilerini en çok tüm ailenin mutlu ettiğini beyan etti.

İNSANLARI EN ÇOK AİLELERİ MUTLU EDİYOR

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde 2017 yılında erkeklerin yüzde 76,4'ü, kadınların yüzde 64,9'u kendilerini en çok tüm ailenin mutlu ettiğini beyan etti.

Erkeklerin yüzde 7,7'si, kadınların yüzde 20,7'si ise kendilerini en çok çocukların mutlu ettiğini beyan etti.

SAĞLIK İNSANLARIN MUTLULUK KAYNAĞI

Mutluluk kaynağı olan değerlerde ise erkeklerin yüzde 64,1'i, kadınların yüzde 71,8'i kendilerini en çok sağlığın mutlu ettiğini belirtti.

Erkeklerin yüzde 15,2'si, kadınların yüzde 17,9'u kendilerini en çok sevginin mutlu ettiğini belirtti.

Kaynak: haberinburada