Bursa'da gelin ve damadın yakınları düğün salonunda "Kız kaçırma" kavgasına tutuştu. Gelin ve damat salonu terk edince düğün iptal oldu. 3 kişinin yaralandığı kavgayı polis ayırmakta güçlük çekti.

Bursa'da düğünde gelin ve damadın yakınları arasında çıkan kız kaçırma kavgasında 3 kişi yaralandı. Gelin ve damat düğünü terk etti. Polis tarafları ayırmada güçlük çekti.

GELİN VE DAMADIN YAKINLARI BİRBİRİNE GİRDİ

Bursa'da bir düğünde gelin ile damadın aileleri arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Düğün iptal edilirken, çok sayıda polis kalabalığı dağıtmak ve kavgayı ayırmak için yoğun çaba sarfetti.

EVLİLİKLERİNE AİLELERİ KARŞI ÇIKINCA KAÇTILAR

Evlenmeye karar veren F.A. ile kız arkadaşı M.O., ailelerinin bu evliliğe karşı çıkması üzerine beraber kaçtı. Daha sonra ailelerini ikna eden F.A. ile M.O., nikah tarihi alıp düğün salonu kiraladı. Evlenecek gençlerin aile ve yakınlarıyla davetliler dün akşam nikah töreninin yapılacağı düğün salonuna geldi.

"KIZ KAÇIRMA" KAVGASI ÇIKINCA GELİN DAMAT DÜĞÜNÜ TERK ETTİ

Nikah için hazırlıklar sürerken, gelin ile damadın aileleri arasında 'kız kaçırma' meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce damat F.A. ve gelin M.O. el ele tutuşup salondan çıktılar ve gelin arabasına binerek gittiler.

3 KİŞİ YARALANDI, POLİS KAVGAYI ZOR AYIRDI

Düğün salonundaki kavgada 3 kişi yaralandı, 2 kişi de baygınlık geçirdi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı dağıtmak ve kavgayı ayırmak için büyük çaba sarfetti. Düğünün iptal olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: haberinburada