AİLESİNDEN 3 KİŞİYİ TALYUMLA ZEHİRLEYİP ÖLDÜRDÜ, 5 KİŞİ İSE HASTANEDE
İtalya'da yaşayan Mattia Del Zotto, 3 akrabasını aşırı zehirli bir madde olan talyumu yemeklerine katarak zehirledi. Saf olmayan insanları öldürmek istediğini söyleyen gencin, 5 akrabası da hastaneye kaldırıldı.
27 yaşındaki İtalyan genç, kendi ailesinden üç kişiyi zehirledi. Mattia Del Zotto isimli gencin, bunu yaparken talyum kullandığı açıklandı.
3 AKRABAYI ÖLDÜRDÜ, 5 TANESİ DE HASTANEDE
94 yaşındaki dedesini, 91 yaşındakini babaannesini ve 63 yaşındaki teyzesini zehirleyerek öldüren çocuğun, saf olmayan insanları cezalandırmak istediğini söylemesi kafaları karıştırdı. Daha sonra diğer akrabalarını da aynı yöntemle öldürmeye çalışan Del Zotto'nun anneannesi ve dedesi de dahil 5 akrabası da geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı.
ODASINDA TALYUM BULUNDU
Savcı, polisin evi aradıktan sonra Del Zotto'nun odasında çok zehirli, renksiz, kokusuz ve tatsız bir ağır metal olan talyum bulduğunu söyledi. 27 yaşındaki genç, bunun üzerine cinayetleri itiraf etti.
KENDİNİ İNTERNETE KAPATMIŞ
Genç adamın Venedik'ten satın aldığı talyumu, aile üyelerinin içeceklerine ve yemeklerine serptiği bildirildi. Araştırmacılar ayrıca, gencin bilgisayarında talyum ile ilgili yaptığı araştırmaların izine de rastladı.Annesi gencin son dönemde manik bir hale geldiğini ve tüm zamanını internet başında geçirdiğini söyledi. Yemek yemeyi ve içki içmeyi de bırakan Del Zotto'nun sadece hayatta kalacak kadar yiyip içtiği öğrenildi.
"DÜNYAYA KIZGINDI"
"Son günlerde dünyaya kızgındı" diyen anne, "Kimseye zarar vereceğini sanmıyordum" diye de ekledi. Del Zotto'nun psikiyatrik bir hastalığı ya da aşırı dindar olmadığı söylenirken, gence bu cinayetleri işletren motivasyonun ne olduğu merak uyandırıyor.
AŞIRI ZEHİRLİ BİR MADDE
Talyum, bir zamanlar farelerden kurtulmak için kullanılıyordu ancak Dünya Sağlık Örgütü, bu maddenin aşırı toksik olması sebebiyle 1973'de kullanımının durdurulmasını önermişti.
Talyum zehirlenmesinin başlangıç semptomları; mide problemleri, hezeyan, çığlıklar ve komadır. Ani saç dökülmesi, psikotik davranışlar ve organ hasarı da görülür. Talyum, vücuttan emilmesini engelleyen Prusya mavisi isimli panzehir ile tedavi edilir.
Kaynak: haberinburada
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