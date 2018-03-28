AİLESİNE KAVUŞMAK İÇİN TOPLADIĞI PARA KAYBOLAN SURİYELİ, İNTİHAR ETTİ
Şanlıurfa'da kızının yanında kalan Suriyeli yaşlı adam, Almanya'daki ailesinin yanına gitmek için topladığı yaklaşık 30 bin lirasını kaybedince kendini poşuyla asıp intihar etti.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Almanya'daki ailesinin yanına gitmek için biriktirdiği 2 bin dolar ile 4 bin euroyu kaybedince bunalıma giren 78 yaşındaki Suriyeli, poşuyla kendini asarak canına kıydı.
ALMANYA'DAKİ AİLESİNİN YANINA GİTMEK İÇİN PARA BİRİKTİRMİŞTİ
Ülkesindeki iç savaştan kaçıp Viranşehir'e kızının evine gelen Suriyeli Halil M., daha önce sığınmacı olarak Almanya'ya giden ismi öğrenilemeyen eşi ve çocuklarının yanına gitmek için biriktirdiği 2 bin dolar ile 4 bin euroyu dün kaybetti.
YAKLAŞIK 30 BİN TL'Sİ KAYBOLUNCA İNTİHAR ETTİ
Ailesine kavuşma umuduyla biriktirdiği parasını kaybedince bunalıma girdiği iddia edilen Halil M., evde mutfağın tavanından geçen demir boruya bağladığı poşuyu boynuna geçirip kendisini astı.
CESEDİNİ YAKINLARI FARK ETTİ
Yakınlarının fark ettiği Halil M. için sağlık görevlilerine haber verildi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri Halil M.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Halil M.'nin cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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