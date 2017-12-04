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Air France, İstanbul Uçuşlarını Durduruyor

Air France, İstanbul Uçuşlarını Durduruyor

AİR FRANCE, İSTANBUL UÇUŞLARINI DURDURUYOR

Fransız hava yolu şirketi Air France, 25 Mart 2018'den itibaren İstanbul seferlerini alt markası Joon ile yapacak.

Tarih : 04 Aralık 2017, 19:10
Puan Ver : Air France, İstanbul Uçuşlarını Durduruyor(9/10)5

Air France havayolu şirketinin Paris'ten İstanbul'a gerçekleştireceği seferleri önümüzdeki sezondan itibaren alt markası yapacak. Alt marka Joon'un Paris-İstanbul arasındaki ilk seferini 25 Mart 2018'de yapacağı öğrenildi.

"JOON, DÜŞÜK HAVA YOLU MARKASI DEĞİL"

Paris-Charles de Gaulle Havalimanı merkezli olarak kurulan 2018 yılı yaz mevsiminde uzun menzilli hatları da kapsamı altına alacak. Air France tarafından yapılan basın açıklamasında JOON markasının kendisine has ürün ve hizmetler sunacağı ve bir "düşük maliyetli havayolu" şirketi olmadığı özellikle vurgulandı.

JOON filosunda, 2018 yılı sonuna kadar 18 adet orta menzilli ve 2020 sonuna kadar da 10 adet uzun menzilli uçağın dahil edileceği belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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