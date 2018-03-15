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Ajan krizi büyüyor! 4 ülke birleşti, Rusya'yı topa tuttu

AJAN KRİZİ BÜYÜYOR! 4 ÜLKE BİRLEŞTİ, RUSYA'YI TOPA TUTTU

Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD, İngiltere'de eski Rus casusunun zehirlenmesiyle ilgili olarak Rusya'ya karşı ortak bir bildiri yayınladı: Saldırı İngiltere'nin egemenliğine yapılmıştır.

Tarih : 15 Mart 2018, 16:40
Puan Ver : Ajan Krizi Büyüyor! 4 Ülke Birleşti, Rusya'yı Topa Tuttu(8/10)4

1995'te MI6 tarafından devşirilmiş 66 yaşındaki eski Rus askeri istihbarat (GRU) albayı Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın İngitere'de sinir gazıyla zehirlenmesi vakasında İngiltere ve Rusya arasında son yılların en büyük siyasi krizi yaşanıyor. İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD, çifte ajan Skripal krizinde Rusya'ya soruşturmada üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme çağrısı yaptı.

4 ÜLKE RUSYA'YA KARŞI BİRLEŞTİ

İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili olarak Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den ortak açıklama geldi. Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD de ortak bir yazılı açıklamayla, eski Rus ajanın öldürülmesinin İngiltere'nin bağımsızlığına karşı bir saldırı olduğunu ifade etti.

Açıklamada, saldırıyla ilgili 'şok edici' ve 'tiksiniyoruz' ifadesi kullanıldı.

"EGEMENLİĞE YAPILMIŞ BİR SALDIRI"

Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD liderleri, saldırının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da askeri sinir gazının kullanıldığı ilk olay olduğuna dikkat çekildi ve saldırının Birleşik Krallık'ın egemenliğine yapılan bir saldırı olduğu belirtildi.

RUSYA'YI SUÇLADILAR

Saldırıyı Rusya'nın gerçekleştirmiş olmasından başka akla yatkın bir ihtimal olmadığı belirtildi ve bildiride imzası olan tüm ülkelerin güvenliğini tehlikeye attığı ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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