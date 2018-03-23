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Ajan Krizi Büyüyor! Avrupa Birliği, Rusya'daki Büyükelçisini Geri Çağırdı

AJAN KRİZİ BÜYÜYOR! AVRUPA BİRLİĞİ, RUSYA'DAKİ BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ ÇAĞIRDI

AB, Rus eski çifte ajan Skripal ve kızı Yulia'nın İngiltere'de bir tür sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından Moskova'daki diplomatik temsilcisini istişareler için geri çağırdı.

Tarih : 23 Mart 2018, 17:00
Puan Ver : Ajan Krizi Büyüyor! Avrupa Birliği, Rusya'daki Büyükelçisini Geri Çağırdı(9/10)5

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya Federasyonu'ndaki AB Temsilcisi Markus Ederer'in istişareler için Brüksel'e çağrılmasını talep etti.

SALDIRILARIN ARKASINDA RUSYA VAR

AB Liderler Zirvesi kapsamında yayımlanan sonuç bildirgesinde AB liderleri, Rusya vatandaşı çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinin arkasında büyük ihtimalle Rusya bulunduğu konusunda mutabık kaldı.

KARAR AB LİDERLER ZİRVESİNDE ALINDI

Liderler, zirvenin ikinci gününde AB'nin Rusya'daki temsilcisini Brüksel'e çağırma kararı aldı.

AB Konseyinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "AB Konseyi, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Rusya Federasyonu'ndaki AB Temsilcisini istişareler için Brüksel'e çağırmasını talep ediyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Ederer'in konuya ilişkin bilgilendirildiği, hafta sonu Salisbury saldırısı hakkında istişare yürütmek için Brüksel'e gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı May ve Almanya Başbakanı Merkel AB Zirvesi'nde bir araya geldi.

MOSKOVA İDDİALARI REDDEDİYOR

Rusya ise Skripal ve kızına karşı saldırı ile ilgisi olmadığını vurguluyor.

4 Mart'taki saldırının ardından hastaneye kadlırılan Skripal ve kızı Yulia'nın durumu kritik.

Rusya'nın İngiltere büyükelçisi Alexander Yakovenko, İngiltere'nin Rusya'yı "kanıt olmaksızın suçladığını ve ülkesinin bunu kabul etmeyeceğini" söyledi.

Sergey ve Yulia Skripal

Olayı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) uzmanlardan oluşan bir heyet inceleyecek.

İngiltere tarafından kullanılan sinir gazını bağımsız bir gözle inceleyip tespit etmesi amacıyla davet edilen heyet bu hafta İngiltere'ye geldi.

Gazın laboratuvar incelemesinin sonuç vermesinin en az 2 hafta sürmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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