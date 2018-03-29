AJAN KRİZİNDE RUSYA'YA BİR DARBE DAHA! 3 ÜLKE DAHA KERVANA KATILDI
Rusya'nın İngiltere ile yaşadığı ajan krizinin ardından Lüksemburg'dan sonra Slovakya, Portekiz ve Malta da Moskova'daki büyükelçisini geri çağırdı.
Lüksemburg'un ajan krizi nedeniyle Rusya'daki büyükelçilerini geri çağırmasının ardından Slovakya, Malta ve Portekiz de Rusya'daki büyükelçilerini geri çağırdığını duyurdu.
20 YILDAN BERİ İLK KEZ BÜYÜKELÇİ GERİ ÇAĞRILDI
Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Layçak yaptığı açıklamada, 20 yıldan beri ilk kez Rusya Büyükelçisini geri çağırdıklarını söyledi.
AJAN KRİZİ SEBEBİ İLE BÜYÜKELÇİLERİ GERİ ÇAĞIRDI
Maltalı yetkililer sosyal medyada yaptıkları açıklamalarda, ajan krizinde İngiltere'yi desteklediklerini ve bu sebeple büyükelçilerini geri çağırdıklarını belirtti. Portekiz Dışişleri Bakanlığı ise yayınladığı açıklamada büyükelçilerini ajan krizi sebebi ile geri çağırdıklarını ifade etti.
ELÇİLERİNİ ÇAĞIRAN İKİ ÜLKE NATO ÜYESİ
Portekiz ve Slovakya, Rusya tehdidine karşı kurulan Kuzey Atlantik Paktı'na, orijinal adıyla NATO olarak bilinen askeri birliğe üyeler ülkeler. Portekiz birliğe 1949 yılında üye olurken, Slovakya ise, Çekoslovakya'nın dağılmasından sonra 2004 yılında NATO üyesi oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abd Jetleri Libya'yı Vurdu! El Kaide'nin Elebaşlarından Musa Ebu Davud Öldürüldü
- Peşmerge Komutanı Pkk'nın Sincardaki Sinsi Planını Açığa Çıkardı!
- Bitcoin Ticaretinden Açığa Alınan İmamlar, Suskunluğunu Bozdu
- Camiye Çorapsız Geldiği İçin Hakkında Soruşturma Açılan Müezzin Canına Kıymak İstedi
- Edirne Sular Altında Kaldı! İşte Havdan İlk Görüntüler
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar