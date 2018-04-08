Esad Rejimi, kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta bölgesinde kimyasal silahla saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre saldırıda 40 sivil hayatını kaybetti.

Beşşar Esed rejiminin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesine düzenlediği zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısında 40 sivil hayatını kaybetti.

40 SİVİL ÖLDÜ, YÜZLERCE SİVİL YARALANDI

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı bilgiye göre, Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 40 sivil öldü, yüzlerce sivil gazdan etkilendi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

DAHA ÖNCE DE KLOR GAZIYLA SALDIRMIŞLARDI

Duma'ya dün yeniden yoğun saldırı başlatan rejim güçleri, 19 Mart'ta da buraya klor içerikli kimyasal saldırı düzenlemişti.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan tarihinde yayımladığı raporda, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: haberinburada