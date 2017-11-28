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Ajda Pekkan, Şehitlere Saygısızlık Yapan Nur Yerlitaş'ı Tek Kalemde Sildi

AJDA PEKKAN, ŞEHİTLERE SAYGISIZLIK YAPAN NUR YERLİTAŞ'I TEK KALEMDE SİLDİ

Ajda Pekkan, Instagram'da canlı yayın yaparken "Şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanan modacı Nur Yerlitaş'ı sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

Tarih : 28 Kasım 2017, 10:50
Puan Ver : Ajda Pekkan, Şehitlere Saygısızlık Yapan Nur Yerlitaş'ı Tek Kalemde Sildi(5/10)1

Geçen hafta sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Nur Yerlitaş, "Amann banane şehitler mehitler" söylemiyle büyük tepki çekmişti.

İLK DARBE SERKAN KAYA'DAN GELDİ

Nur Yerlitaş'ın bu söyleminden sonra şarkıcı Serkan Kaya klibini yayınlamaktan vazgeçmiş ve tekrar montaja sokarak Nur Yerlitaş'ın olduğu bölümleri çıkartma kararı almıştı.

DEMET AKALIN DA AFFETMEDİ

Sosyal medya hesabını çok aktif kullanan şarkıcı Demet Akalın da yakın arkadaşı Nur Yerlitaş'ın hesabını takipten çıkardı.

TUĞBA EKİNCİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Nur Yerlitaş'ı eleştiren Tuğba Ekinci, "Bu işin peşini bırakmayacağım. O bu camiadan silinecek" demişti. Tuğba Ekinci dünİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek Nur Yerlitaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Tuğba Ekinci savcılığa sunduğu dilekçede, Nur Yerlitaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında gayet ukala ve aşağılayıcı bir tavırla şehitler hakkındaki sözleri sarf ettiğini belirtti.

SÜPERSTAR AJDA PEKKAN DA TAKİBİ BIRAKTI

Ajda Pekkan da sahne kıyafetlerini hazırlayan Nur Yerlitaş'ı sosyal medya hesabından sildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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