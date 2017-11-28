AJDA PEKKAN, ŞEHİTLERE SAYGISIZLIK YAPAN NUR YERLİTAŞ'I TEK KALEMDE SİLDİ
Ajda Pekkan, Instagram'da canlı yayın yaparken "Şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanan modacı Nur Yerlitaş'ı sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.
Geçen hafta sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Nur Yerlitaş, "Amann banane şehitler mehitler" söylemiyle büyük tepki çekmişti.
İLK DARBE SERKAN KAYA'DAN GELDİ
Nur Yerlitaş'ın bu söyleminden sonra şarkıcı Serkan Kaya klibini yayınlamaktan vazgeçmiş ve tekrar montaja sokarak Nur Yerlitaş'ın olduğu bölümleri çıkartma kararı almıştı.
DEMET AKALIN DA AFFETMEDİ
Sosyal medya hesabını çok aktif kullanan şarkıcı Demet Akalın da yakın arkadaşı Nur Yerlitaş'ın hesabını takipten çıkardı.
TUĞBA EKİNCİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Nur Yerlitaş'ı eleştiren Tuğba Ekinci, "Bu işin peşini bırakmayacağım. O bu camiadan silinecek" demişti. Tuğba Ekinci dünİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek Nur Yerlitaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Tuğba Ekinci savcılığa sunduğu dilekçede, Nur Yerlitaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında gayet ukala ve aşağılayıcı bir tavırla şehitler hakkındaki sözleri sarf ettiğini belirtti.
SÜPERSTAR AJDA PEKKAN DA TAKİBİ BIRAKTI
Ajda Pekkan da sahne kıyafetlerini hazırlayan Nur Yerlitaş'ı sosyal medya hesabından sildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
- Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
- Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
- Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
- Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar