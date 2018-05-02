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AK Parti 24 Haziran öncesi tüm zamanların rekorunu kırdı

AK PARTİ 24 HAZİRAN ÖNCESİ TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partilerinden milletvekili aday adayı olanların sayısını 6 bin 647 olarak aktardı. Bu şimdiye kadarki en yüksek katılım.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 11:10
Puan Ver : Ak Parti 24 Haziran Öncesi Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı(10/10)6

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NTV'den Funda Görey'in sorularını yanıtladı. Yazıcı, Cumhur İttifakı'nda Büyük Birlik Partisi milletvekili adaylarının AK Parti listesinden seçime gireceğini duyurdu.

Yazıcı ayrıca seçim için 6 bin 647 kişinin aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu söyledi. Bu rakam 2015 seçimleri öncesi 6 bin 223'tü ve bu bir rekordu.

Yazıcı yöneltilen sorulara şu yanıtları verdi:

Seçim için geri sayım sürüyor. Muhalefet partileri CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ittifak kuruyor. Bu yeni gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

"ZİR BİR İTTİFAK"

"Hayırlı olsun, zorlandılar ama sonuçta bir araya geldiler. 'Zor ittifak' demek gerekir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, oluşturduğu kurgu itibarıyla siyasetin de şekillenmesini zorunlu hale getiren bir model. Çıta yükseldi, yürütme görevi için 50+1 oy gerekiyor ve bunun için birbirine yakın kümeler, birbirine yakın siyaset izleyenler birleşecek. Ama saydığınız muhalefet, geçmişten kavgalı... Zor ittrifak."

"Seçmende AK Parti - Erdoğan ayrımı olabilir" şeklide bir riskten söz ediliyor. Cumhurbaşkanı seçimi kadar güçlü meclis de önemli, burada bir risk var mı?

"Sanmıyorum. Milletimiz çok gerçekçidir, sezgi ve öngörüleri güçlüdür. Eleştirir ama sandıkta daha gerçekçi hareket eder. Toptan reddetmez. Diyelim bazı uygulamalarımızdan rahatsız olmuştur, bunu eleştirir ama büyük fotoğrafa bakarak tercihini yapar. Hem meclis çoğunluğunu hem de cumhurbaşkanımızı yeniden seçmek suretiyle bu kadroların yürüyüşünü sürdürecek diye düşünüyorum."

Uyum yasaları için yetki kararnamesi çıkarılması öngörülüyordu, kesin karar verildi mi Çerçevesi nasıl olacak, hangi düzenlemeler bu KHK ile yapılacak?

"ALAN TEMİZLİĞİ İÇİN KANUN ÇIKARACAĞIZ"

"Seçimlerin öne alınması dolayısıyla yetki kararnamesinden söz ediyor değiliz, seçimler öne alınmamış olsa bile, bu alandaki düzenlemelerin böyle yapılmasının daha rasyonel olduğunu değerlendiriyorduk.

Anayada iki tür kararnameden söz edilir. Olağanüstü hal çerçevesinde çıkarırsınız ve bunun pratiğini şu an yapıyoruz, bu ayrı bir durum.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekli kıldığı pek çok kanunda düzenleme yapma ihtiyacı var. Yeni hükümet sisteminde, anayasanın 104 ve 106. maddeleri, cumhurbaşkanına pek çok yetki veriyor... Belli alanlarda, kullanma süresi belirlenmiş, kaç defa çıkacağını da belirlemek üzere meclisten bir yetki kanununu çıkartılmasını hedefliyoruz. Bunun süresi 24 Haziran'a kadar geçerli olacak. Bu tarihten sonra anayasanın değiştirdiğimiz hükümleri devreye girecek ve Meclis'in yetki kanunu çıkartma yetkisi yok. Bu alan temizliğini yapmak üzere bir yetki kanunu çıkartmayı hedefliyoruz, dün bir toplantı yapmıştık ve bugün de yapacağız... AK apti'den seçime girmek isteyen 6 bin 647 aday adayı var."

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Kaynak: haberinburada



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