Opel`in Zirvesinde İstifa İddiası!
Benzine 7 Veya 8 Kuruş İndirim Yapılacak
Simit Sarayı İle İlgili Flaş Gelişme
Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak

ak parti adaylarını vatandaş seçecek

AK PARTİ ADAYLARINI VATANDAŞ SEÇECEK

AK Parti, 2019 seçimlerine giderken saha çalışmalarına hız veriyor. Yerel ve genel seçimlerde adaylar belirlenirken doğrudan millete danışılacak.

Tarih : 02 Haziran 2017, 12:38
Puan Ver : Ak Parti Adaylarını Vatandaş Seçecek(5/10)7


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkanlığı'nda Yeni Atılım Dönemi'nin startını veren AK Parti, 2019 yılında yapılacak yerel ve genel seçimlerde aday belirlerken, temayül yoklamasında millete danışacak. Referandum sonuçlarını il, ilçe ve belde bazında tek tek inceleyen AK Parti, yeni dönemde saha çalışmalarında tavan yapacak. Bu kapsamda hem AK Parti Genel Merkezi, hem de Cumhurbaşkanlığı'ndan oluşturulacak özel ekipler, ülke genelinde sahaya inerek milletle bire bir temas kuracak.



BEKLENTİLER ÖLÇÜLECEK



AK Parti'nin yönetim kadroları, bakanlar ve bölge milletvekillerinin de aktif görev alacağı süreçte sadece AK Parti seçmenini değil, 80 milyonun tamamını kucaklayan bir strateji izlenecek. Milletin nabzını tutacak olan ekipler, vatandaşın şikayet, beklenti ve aday önerilerini belirleyecek.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Ak  Parti  Adaylarını  Vatandaş  Seçecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER