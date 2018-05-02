AK PARTİ BUGÜN, MHP YARIN ERDOĞAN İÇİN TOPLANACAK
AK Parti'de, Erdoğan'ı aday göstermek için vekillerden imza toplanıyor. Yarın kapalı grup toplantısında Erdoğan'ı aday göstermek için grup kararı alınacak. MHP Grubu ise bu yönde bugün toplanacak.
Cumhur ittifakı Erdoğan'ı 24 Haziran'da yeniden cumhurbaşkanı adayı göstermek için son hazırlıklarını yapıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimi uyarınca cumhurbaşkanlığına partilerin aday gösterme süresi cumartesi günü sona eriyor.
MHP BUGÜN TOPLANACAK
AK Parti'de, Erdoğan'ı aday göstermek için vekillerden imza toplanıyor. Yarın kapalı grup toplantısında Erdoğan'ı aday göstermek için grup kararı alınacak. MHP Grubu ise bu yönde bugün toplanacak. MHP lideri Devlet Bahçeli, dün "Her iki partinin, yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin çalışmaları tamamlanmış durumda. Zannediyorum yarın (bugün) grup kararları alınmak suretiyle YSK'ya müracaatlar yapılmış olacak" dedi.
İTTİFAKIN İLKELERİ BELİRTİLECEK
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aday gösterecek olan AK Parti ve MHP, milletvekilliği seçimleri için yapmayı planladığı ittifak protokolünü de 6 Mayıs'a kadar YSK'ya teslim edecek. İki parti, ittifak protokolü üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Protokolde, cumhur ittifakının ne amaçla yapıldığı anlatılacak, ittifakın ilkeleri belirtilecek.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yılan Isırınca İnek Dışkısına Gömdüler, Bütün Köy Oturup İzledi
- İran'a Bir Darbede Arap Dünyasından! 2 Ülke İlişkilerini Kesti
- Whatsapp'ın Kurucu Ceo'su İstifa Ettiğini Facebook'tan Duyurdu
- Suriyeli Mültecileri Aşağılayıp Dans Ettiler! Irkçı Klibe Tepki Yağdı
- Aslan Kafesine Giren Adam Öfkeli Hayvanın Saldırısına Uğradı
Bu Haberle İlgili Yorumlar