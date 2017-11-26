AK PARTİ BURDUR İL BAŞKANI SÜLEYMAN FAKİ İSTİFA ETTİ
AK Parti Burdur İl Başkanı Süleyman Faki, görevinden istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Faki, yeni seçilecek başkanı da şimdiden kutladı.
AK Parti Burdur İl Başkanı Süleyman Faki, istifa ettiğini açıkladı.
11 ŞUBAT 2016'DAN BERİ GÖREVDEYDİ
AK Parti Burdur İl Başkanı Süleyman Faki, yaptığı açıklamada, 22 aydan bu yana büyük bir onur, gurur ve şerefle taşıdığım, yürüttüğü il başkanlığı görevini, bayrağı bir başka arkadaşına devretmek üzere ayrıldığını söyledi. Faki, "11 Şubat 2016 tarihinde şahsıma tevdi edilen Burdur İl Başkanlığını, bugüne kadar bir dava bilinci ve aşkıyla, milletimize hizmet için şahsım, milletvekillerim, il yönetim kurulu arkadaşlarım, teşkilatımızın tüm kademelerindeki başkan ve üyelerimle birlikte yerine getirmeye çalıştım" dedi.
ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
Görev yaptığı süre boyunca Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün partililerden destek gördüğünü aktaran ve teşekkür eden Süleyman Faki, açıklamasında şunları kaydetti:
"YENİ BAŞKANI KUTLUYORUM"
"31 Aralık 2017 Pazar günü saat 13.00'te Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla il kongremiz icra edilecektir. Şimdiden merkez ilçe ve il yönetimine seçilecek başkan ve üyelerimi kutluyor, bu kutlu yolculukta başarılar diliyorum."
Kaynak: haberinburada
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