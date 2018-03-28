AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, merakla beklenen kongre tarihini açıkladı. Ünal kongrenin Haziran ayı sonunda yapılacağını duyurdu. Ünal "Ramazan Bayramı'ndan sonraki bir tarihte biz büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Muhtemelen haziran sonu ya da o tarih aralığında" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV canlı yayınında Özgür Akbaş'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ünal'a yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle;

- CHP Lideri Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Buradan ilk kez, FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum" ifadesini kullandı.

"FETÖ AĞZIYLA KONUŞUYOR"

- Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlerken artık gülüyorum çünkü bir insanın bunları söylemesi için aklını peynir ekmekle yemesi lazım. Gözümüzün içine baka baka gerçekleri çarpıtması gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi ifade etmesi ısrarla aynı şeyleri tekrar etmesi düşünün Türkiye 16 yıldan beri ciddi anlamda faizle ve enflasyonla mücadele ediyor. Toplam bütçemizin yüzde 44'ü faiz giderlerine gidiyordu 2002'de bugün yüzde 9'u gidiyor. Daha da aşağı çekilecek. 17-25 Aralık'tan sonra ben bu partide buna şahit olmuş birisi olarak söylüyorum bu yapı deşifre olduktan sonra biz yerel seçim yaşadık 2 tane genel seçim yaşadık. Biz gerekli temizliğimizi yaptık CHP hiçbir temizlik yapmadı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı FETÖ'den tutuklandı. FETÖ ağzıyla konuşacaksınız sonra FETÖ'nün siyasi ayağı sizsiniz diyeceksiniz. Bu bir mitomani yani yalan söyleme hastalığı. Bu haliyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir artık. Ya bir patoloji ile karşı karşıyasınız ya da açık bir şekilde ihanetle karşı karşıyasınız. Bu yalanların hangi birisiyle uğraşacaksınız?

Bunun fitilinin partinizin milletvekili Şamil Tayyar ateşlemedi mi?

Yeni bir durum değil ki. Baykal döneminde CHP'nin yerli milli siyasi bir dil ve üslup vardı. Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan hemen sonra yaşadığımız yemin krizi. Hakaret tehdit iftira yalan var. Yeni bir durumla karşı karşıya değiliz. Türk siyaseti 7-8 yıldan beri bir Kemal Kılıçdaroğlu fenomeni ile karşı karşıya. İstikameti tutarlılığı olmayan sürekli çark eden yalan söylemekten hakaret etmekten çekinmeyen... Diyor ki Cumhurbaşkanı o makamı işgal ediyor. E be insafsız 8 tane seçim kaybetmişsin bütün seçimleri kazanmış Cumhurbaşkanı olmuş milletin seçtiği meşru Cumhurbaşkanı'na işgalci diyorsun. Bu insanların aklıyla alay etmektir.

"OHAL DEVAM EDECEK"

Kılıçdaroğlu'nun, "FETÖ'cüler temizlendi OHAL niye devam ediyor?" eleştirisi de vardı. OHAL kalkar mı önümüzdeki günlerde?

Siz işgal girişimine kontrollü darbe diyeceksiniz sonra 4 tane terör örgütü ile mücadele eden 20 Temmuz'da anayasanın amir hükmü gereği olarak yasal bir şekilde ilan edilmiş OHAL'i 20 Temmuz gününü sivil darbe olarak nitelendireceksiniz. Biz OHAL süreci içerisinde vatandaşın hayatı bundan etkilenmeyecek dedik. Daha 1,5 yıl olmuş 40 yıl boyunca devletin içerisine yerleşmiş yapıyı temizliyoruz. İktidarınız döneminde bu yapıya dönük ne yaptınız deniyor. Bu yapı biz iktidara geldiğimizde insanların şucu ya da bucu olduğu üzerinden insanları fişleyecek miydik? Ne zaman ki bu yapının terör örgütü olduğu ortaya çıktı devlet bütün kararlılığı ile bu yapıyla mücadele etmeye başladı. Cumhurbaşkanı paralel devlet derken CHP elinizde kanıt mı var diyordu. Devlet operasyon yaparken CHP bunların önünde kalkan oluyordu. Bu yapının hem uluslararası alanda derken bu yapıyı BM'ye doğru şekilde anlatmanız gerekiyor. CHP yurtdışında insanlar tutuklanıyor diyor. Türkiye'de adalet yok diyor hakim ve savcılar iktidardan talimat alıyor diyor. CHP ve Kılıçdaroğlu bu mücadeleye gram destek vermediği halde nasıl oluyor da kalkıp Cumhurbaşkanımızı bu yapının siyasi ayağı olmakla suçluyor? OHAL bu mücadele selamete erene kadar devam edecek. Terörle mücadele özgürlük güvenlik mücadelesidir. Bu güvenlik sağlanana kadar OHAL devam edecek.

Yerel seçimler... Kampanya ne zaman başlar? Strateji nasıl olacak adaylar ne zaman belirlenir? Bu konuda takvim belli mi?

Kongrelerimiz devam ediyor. Şu anda 8 ilimiz kaldı. Ramazan ayından sonra en yakın tarihte büyük kongremizi yapıp kongre sürecimizi tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımız metal yorgunluğu kalmadı diriliş heyecanı başladı dedi. Ramazan'dan önce kongrelerimizi tamamlıyoruz 15 Mayıs gibi Ramazan başlıyor. Ramazan Bayramı'ndan sonraki bir tarihte inşallah gerçekleştireceğiz. Muhtemelen haziran sonu ya da o tarih aralığında. 2018 aralık gibi hazırlıklarımıza başlarız 2019 ocak-şubatta kampanyamız etkin bir şekilde başlar. Yerel seçime dönük büyük oranda da sadece teşkilatlarımızda değil belediyelerimizle ilgili de ciddi çalışma yürüttük.

Kaynak: haberinburada