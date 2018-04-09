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AK PARTİ, CHP, MHP VE İYİ PARTİ BİRLEŞTİ, DOĞA İÇİN ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI


AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti Birleşti, Doğa İçin Ortak Bildiri İmzalandı
Tarih : 09 Nisan 2018, 15:40
Puan Ver : Ak Parti, Chp, Mhp Ve İyi Parti Birleşti, Doğa İçin Ortak Bildiri İmzalandı(8/10)4

Rize'nin Organik Tarım Havzası, Hemşin ilçesinde yapımı planlanan Hidroelektrik Santral (HES) projesine karşı 12 yıldır hukuk mücadelesi yürüten yöre halkı, Danıştay'ın verdiği kararla önü açılan projeye karşı bir araya geldi. İlçede, AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti ilçe başkanları ile 12 köy ve mahalle muhtarı HES karşıtı hazırlanan ortak bildiriye imza attı, belediye başkanı ve meclis üyeleri de aldıkları meclis kararı ile destek verdi. Vadilerini korumaya kararlı olan ilçe halkı, HES yapımına karşı çıktıklarını belirterek doğal güzellikleri ile öne çıkan ilçelerinin turizme kazandırılmasını için geliştirilen projelere destek verilmesini istedi.

İDARE MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Hemşin İlçesi'nde Büyük Dere ve Pazar Çayı üzerine yapımı planlanan Dikmen HES projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2006'da 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir' kararı verdi. Yöre halkı tarafından yargıya taşınan karar, Rize İdare Mahkemesi tarafından 2008'de iptal edildi. Bakanlık, 12 Mart 2014'te aynı proje için bu kez 'ÇED Olumlu' kararı verdi. Bunun üzerine Hemşin Muhtarlar Derneği, raporun iptali istemiyle yeniden dava açtı. Dava dilekçesinde söz konusu projenin oluşturacağı çevre zararlarına dikkat çekildi. Rize İdare Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak yüzeysel ve eksik bulduğu, 'ÇED Olumlu ' kararını oy birliği ile iptal etti. Bakanlık, yerel mahkeme kararına Danıştay 14'üncü Dava Dairesine başvurarak itiraz etti. Danıştay, bilirkişi raporunu yetersiz bulması üzerine Rize İdare Mahkemesi'nin iptal kararını Kasım ayında bozdu. Böylece ilçede HES yapımının önü açılmış oldu.

HES KARŞITI ORTAK BİLDİRİ HAZIRLANDI

Organik Tarım Havzası olan ve şelaleleri, gölleri, yaylaları ile büyüleyen Hemşin ilçesinde, HES yapımına karşı ilçe halkı bir araya geldi. AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Mataracı, CHP İlçe Başkanı Başar Cumhur, MHP İlçe Başkanı İbrahim Erdem Alparslan, İyi Parti İlçe Başkanı Mustafa Ertan Birlik ile 12 köy ve mahalle muhtarı HES karşıtı hazırlanan ortak bildiriye imza attı, Hemşin Belediye Başkanı AK Partili Halim Kazım Bekar ile belediye meclis üyeleri de aldıkları kararla destek verdi. Vadilerini korumaya kararlı olan ilçe halkı, HES yapımına karşı çıktıklarını belirterek doğal güzellikleri ile öne çıkan ilçelerinin turizme kazandırılmasını için geliştirilen projelere destek verilmesini istedi.

'DERE KURUYACAK'

Bahar Mahallesi Muhtarı Sabri Kobal, ilçelerinde yapımı planlanan HES'e karşı olduklarını belirterek tüm siyasi parti ve muhtarların ortak bildiriye imza atarak birlikte hareket ettiklerini söyledi. Kobal, Hemşin'de HES'in kurulması planlanan alanda turizm projemiz var. Bu proje ile o alandan suyu alarak 8 kilometre boyunca derede su bırakmayacaklar. Dere kuruyacak. Bir tek deremiz var. Dere kuruduğu zaman buraya kimse gelmez, nüfus da kalmaz, herkes göç eder. Onun için hep birlikte mücadeleye kararı aldık dedi. Can Almeral da yeşili ve doğayı kaybetmek istemediklerini belirterek Biz ilçemizin turizmden pay alarak gelişmesini istiyoruz. HES'le bu ilçeyi yok etmek istemiyoruz. Doğayı, dereyi yok etmeyelim diyerek başka bir yerde enerji üretilmesi çağrısında bulundu.

'BU GÜZELLİĞİN BOZULMASINA KARŞIYIZ'

Kerim Hemşinli de HES yapılırsa bu vadinin canlılığı, güzelliği kalmaz. Bu derenin akması lazım. Bize bu dere canlılık veriyor. Bu güzelliği kaybedemeyiz ifadelerini kullandı. Hemşin'in organik vadi olduğunu ifade eden Yasemin Kobal ise Bu güzelliğin bozulmasına karşıyız. Hiçbir şekilde buraya gelemezler. Kepçelerini başlarına uçururuz. Bir deremiz var, bu dere kurudu mu biz ne yaparız diye sordu. Gül Betül Kobal da Hemşin dünyanın doğa harikası. Burada HES yapılması demek bu doğanın ölmesi demektir. Bu derede HES olursa keşfedilmemiş bitki ve canlı yok olacak. Doğa için insanlık HES istemiyoruz diye konuştu.

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar da çok bakir ve bozulmamış olan vadileri ellerinden geldiğince korumaya ve kollamaya çalıştıklarını belirterek Bu vadileri koruyup turizme ve insanların ziyaretine açmak hedefindeyiz dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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