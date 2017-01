Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "AK Parti ve MHP'nin ortak bir referandum kampanyası yürütmesi söz konusu değildir. MHP, kendisince önemli gördükleri noktaları anlatacak, biz de AK Parti olarak kendi önceliklerimiz etrafından bir kampanya yürüteceğiz. Her ikisi de evet kampanyası olacak" dedi.







Kurtulmuş terör saldırıları hakkında, "Suikastlar, canlı bombalar devam edebilir. Arkasındaki güçlerle Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini engellemek istiyorlar. Her türlü tedbirlerimizi alıyoruz, referandumda evet oyundan sonra bu terör örgütlerinin hiçbir sesi çıkmayacak hale gelirler" diye konuştu.







Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'un konuşmasının satırbaşları şöyle:







AK PARTİ'NİN REFERANDUM KAMPANYASI: AK Parti kampanya süreci ile ilgili çalışmalara başladı. Büyük ihtimalle bunun rejim değişikliği değil, sistem değişikliği olduğu, büyüyen bir Türkiye olduğu ana fikri üzerine oturtulan bir kampanya yürüteceğiz.







MHP İLE ORTAK KAMPANYA: İki farklı partinin bir anayasa değişiklik paketine 'evet' oyu vermesiyle bir müştereklik söz konusudur. Ama her iki parti de kendi öncelikleri bakımından bir referandum kampanyası yürütecektir. AK Parti ve MHP'nin ortak bir referandum kampanyası yürütmesi söz konusu değildir. MHP, kendisince önemli gördükleri noktaları anlatacak, biz de AK Parti olarak kendi önceliklerimiz etrafından bir kampanya yürüteceğiz. Her ikisi de evet kampanyası olacak.







MİLLİ MUTABAKAT HÜKÜMETİ: Bunlar kulislerde konululuyor olabilir ama böyle bir şey yok. 2019 yılına kadar 65'inci hükümeti devam eder, milli mutabaka hükümetine ihtiyaç yok.







CUMHURBAŞKANI'NIN PARTİ İLE İLİŞKİSİ: Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş 2019'daki seçimle birlikte olacak. Başbakanlık sistemi 2019'a kadar devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın partileriyle irtibatı devam etmiş olması imkanlardan birisidir. O hemen devreye girer. Arzu ederse partinin genel başkanı da olabilir.







CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ: Şu andaki mevcut mekanizma, 1961 Anayasası ve 1982 Anayasası, Cumhurbaşkanlığına mevcut oligarşik sistemine emniyet sübabı olarak planlanmıştı. Sistemi elinde bulundaran bir takım güçler sistemi yönlendiriyordu. Cumhurbaşkanlığının her seçimi kriz olmuştur. Orası önemli bir yerdi, milletten ayrı, devleti koruyacak bir mekanizma olarak görüldüğü için birilerinin seçtiği adamlar getirildi. 367 krizi neden ortaya çıktı, bürokratik oligarşi milletin istediği cumhurbaşkanını istemiyor, o yüzden bu kriz çıktı. Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirenler, geçmişi gözden geçirsinler. 367 baskısı olmasaydı, Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor olmayacaktı. 1982 Anayasası'nda Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü yetkileri var ama sorumluluğu yok. Başbakan'ın olağanüstü yetkileri ve sorumluluğu var. Bu çelişkiyi gidermek gerekti. Geçmiş dönemde Cumhurbaşkanları ile Başbakanlar arasında ciddi tartışmalar oldu. Eski sistemde bile Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bir takım çatışmalar kaçınılmazdı, bunları ortadan kaldırıyoruz. Bunlar Türkiye'ye zaman kaybettirmiş tartışmalardır.







YETKİ ELEŞTİRİLERİ: Bugünkü Cumhurbaşkanı'nın yetkilerine baksınlar. Eğer bu yetkileri kullanmak, bir güç devşirme peşinde olsa bu yetkileri kullanır. Bu sistemle Parlamento'nun hesap sorabilir yetkisi var. İki başlı yürütme ortadan kaldırılıyor. Tek bir yürütme mekanizması kuruluyor. İlave, olağanüstü yetkilerle kurulmuş bir sistem değil.







SİYASİ SUİKASTLAR İDDİASI: Bu yeni bir süreç. Türkiye 2015'in temmuz ayından bu yana artarak bir terör saldırısıyla karşı karşıya. Terör saldırıları DEAŞ, FETÖ ve PKK'dan geliyor. Türkiye ağır bir terör tehdidiyle boğuşuyor. Çok başarılı bir terörle mücadele ortaya konuluyor. Bu örgütlerin hepsi işbirliği yaparak, Türkiye'yi her türlü terör saldırısıyla karşı karşıya bırakabilirler. Suikastlar, canlı bombalar devam edebilir. Arkasındaki güçlerle Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini engellemek istiyorlar. Her türlü tedbirlerimizi alıyoruz, referandumda evet oyundan sonra bu terör örgütlerinin hiçbir sesi çıkmayacak hale gelirler. Çok titiz çalışmalar yürütlüyor. Bu terör örgütlerinin referandumdan sonra sesleri solukları iyice kısılacaktır.







KILIÇDAROĞLU'NA ZIRHLI ARAÇ TAHSİSİ: İstihbarat raporlarına dayanıyor. Terör örgütleri nasıl davranır, bunlar anlamaya çalışarak çalışmalar yapılıyor. Bir yerde tedbir almak zorundayız.







REİNA SALDIRGANI: Emniyet güçlerimiz bu şahıstan hareketle önemli detay bilgilere sahipler. Bunlara da ulaşmak mümkün olur.







FIRAT KALKANI: Fırat Kalkanı operasyonu, orası temizlenip, rejime devredilsin diye yapılmış bir operasyon değildir. Türkiye'nin sınırlarının korunması, Türkiye'ye gelen tehditlerin kaldırılması için yapılan bir operasyondur. Bu Türkiye'nin hem sınırlarını korumak, hem o bölgedeki teröristlerin bertaraf edilmesi için yapılan bir operasyondur. Cerablus'ta TSK, ÖSO'ya destek vererek, Cerablus'un DEAŞ'tan temizlenmesini sağladı ve 50 bin civarında Cerabluslu yerleşti. Burada ortaya çıkan olağanüstü karmaşık durum kaldırılmalıdır.







El Bab'da ise, bölgeye ait olmayan unsurları yaptığı bir işgal var. Bu işgalin ortadan kaldırılması ve El Bab'da da halkın huzur ve güven içerisinde evlerinde oturmasıdır, Türkiye'nin hedefi budur. Halep'teki müzakereler yapılırken, aynı duyguyla hareket ettik. En kısa zaman içerisinde bu hedefimize kavuşmuş olacağız.







Koasliyon güçleri bu operasyona yeterli destek vermemiştir. Bu sadece El Bab özeline ilişkin bir şey değildir. Başından itibaren Obama yönetimi ve koalisyon güçleri Suriye'deki sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin plana sahip değildi. Şimdi yeni yönetim Suriye ve Irak'ta bu süreçlerde bölge halklarının lehine olacak sonuçlara destek verecektir.







ASTANA GÖRÜŞMELERİ: Bugün gelinen nokta itibariyle hiçbir gücün tek başına bu savaşı kazanması mümkün değildir. Biz artık yeter diyoruz. Çok sayıda yanlışlar var. Bunları konuşmanın zamanı değil. Burada Türkiye ve Rusya başta olmak üzere bir sürecin başlatılması ve savaşan taraflar arasında bir diyalog sürecinin başlatılması için bir irade ortaya koydu. Türkiye ve Rusya garantörlük ortaya koydu. Çok sayıda provakasyon ortaya konulurken önemli sonuçlar elde edildi. Bu ateşkes ortamının Suriye geneline yayılması için irade ortaya koydu.







kaynak:haberler