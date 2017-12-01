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AK Parti Milletvekili Miroğlu, Cezaevi Günlerini Anlatırken Gözyaşlarına Boğuldu

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MİROĞLU, CEZAEVİ GÜNLERİNİ ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, kendisinin de bir dönem kaldığı Diyarbakır Cezaevinde yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Tarih : 01 Aralık 2017, 13:00
Puan Ver : Ak Parti Milletvekili Miroğlu, Cezaevi Günlerini Anlatırken Gözyaşlarına Boğuldu(5/10)1

TBMM Diyarbakır Cezaevini İnceleme Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, kendisinin de bir dönem kaldığı Diyarbakır Cezaevinde yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Orhan Miroğlu, hastaneye götürüldükten sonra bazı mahkumların ölüm haberini aldıklarını belirterek, Diyarbakır Cezaevi'nde veremin çok yaygın bir hastalık olduğunu ve ölüm aşamasına gelinceye kadar tedavi edilmediğini vurguladı.

Miroğlu, cezaevine genç yaşta giren ve Şanlıurfalı olduğunu belirttiği Ramazan Ülek'in vereme yakalanarak hayatını kaybetmesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

"EŞYALARINI İSTEMESİ DEMEK ÖLDÜĞÜNÜN İŞARETİYDİ"

Komisyon salonunda duygulu anlar yaşanırken Miroğlu, "15-16 yaşlarındaydı. Hastaneye kaldırdılar ve bir gün sonra da gardiyan geldi ve eşyalarını istedi. Eşyalarını istemesi demek öldüğünün işaretiydi." dedi.

LAĞIM İŞKENCESİ

Miroğlu, yaşadığı diğer acı olayı ise şöyle anlattı:

"Her katta 10 hücre vardı ve 4 kattan oluşuyordu. Birinci katın birinci hücresi tamamen lağımla doldurulmuştu. Gelen herkes istisnasız o lağımın içerisine sokuldu. Ona da 'banyo' diyorlardı. Yüzbaşı Esat Oktay Yıldıran'ın geldiğini gördük. Herkes çıplak soyuldu. Köpekler saldırıya hazır bekliyorlar, zor tutuyorlar. Böyle bir tabloda Yüzbaşı Yıldıran, tek tek omuzlarımıza dokunarak tekmil istiyordu. Bunu yüksek sesle söylemezseniz defalarca tekrarlardınız.

4-5 SAAT SÜRDÜ

Yüzbaşı, komut aldıktan sonra içeriye 40-50 kişilik gardiyan grubu girdi ve hepsinin elinde özel yapılmış sopalar vardı. Çıplak olan insanlara saldırmaya başladılar. Bir arkadaşımıza çantasından çıkan diş macununu yedirdiler. Yüzbaşı Esat, 'bunlara banyo yaptırın' dedikten sonra bizi oraya soktular. Bu işkence süre olarak yaklaşık 4-5 saat sürdü. Kaçışıyorduk. Koridorun içerisinde feryat figan kaçıyorsunuz ama bir biçimde sizi buluyorlar ve işkence yapıyorlar. Yorulmalarının ardından bitti."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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