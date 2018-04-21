AK PARTİ ÖNERDİ, BAHÇELİ İTİRAZ ETTİ! İYİ PARTİ İÇİN FORMÜL BULUNAMADI
İYİ Parti'nin 24 Haziran'da seçimlere katılıp katılamayacağı konusundaki belirsizlik sürerken AK Parti'den yasal değişiklik teklifi geldi ancak Bahçeli öneriye itiraz etti.
Genel Başkanlığını Meral Akşener'in yürüttüğü İYİ Parti'nin 24 Haziran'da seçimlere katılıp katılamayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor.
İYİ PARTİ SEÇİME GİREBİLECEK Mİ?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ocak ayı içinde yayınladığı listede seçime yeterliliğine sahip partiler arasında İYİ Parti'ye yer vermemişti. Seçim tarihi olarak 24 Haziran'ın belirlenmesi ile birlikte YSK, İYİ Parti'nin durumunu bir defa daha Yargıtay'a sunacak. Ancak, YSK yetkilileri, yasal bir değişiklik yapılmaması durumunda, İYİ Parti'nin seçimlere altı ay kala belli orandaki ilçe kongrelerini tamamlamadığı gerekçesiyle 24 Haziran seçimlerine katılamayacağını dile getirdi.
AK PARTİ'NİN YASAL DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNE BAHÇELİ İTİRAZ ETTİ
AK Parti'nin, mağdur rolü oynamaması için İYİ Parti'nin seçimlere girmesinin önünün açılması konusunda gerekirse yasal değişiklik yapılarak 6 aylık sürenin 3 aya indirilmesi önerisinin MHP nezdinde karşılık bulmadığı öğrenildi. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bu öneriye itiraz etmesi nedeniyle AK Parti'nin gündeme getirdiği bu formülden vazgeçtiği belirtiliyor.
AK PARTİ NET: SEÇMENİN KARŞISINA ÇIKMASINDAN YANAYIZ
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da İYİ Partinin seçime katılma yeterliliği ile ilgili tartışmalarını, "Biz her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk, bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş şartları taşıyan partilerin 24 Haziran'da seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Ama kendi eksikliklerini bize fatura etmeye kalkışmasınlar" şeklinde değerlendirdi.
Kaynak: haberinburada
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