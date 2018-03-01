AK PARTİ- SAADET GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ! İTTİFAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ
AK Partili Mustafa Şentop ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi. Görüşme 3 saat sürdü. Şentop, "Gündemimizde ittifak yok" dedi.
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşme sona erdi.
"GÜNDEMİMİZDE İTTİFAK YOK"
Görüşme sonrasında Şentop, açıklama yapmadı. SP lideri Karamollaoğlu ise "Gündemimizde ittifak yok." dedi.
Kaynak: haberinburada
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