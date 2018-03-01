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AK Parti- Saadet görüşmesi sona erdi! İttifakla ilgili açıklama geldi

AK PARTİ- SAADET GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ! İTTİFAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

AK Partili Mustafa Şentop ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi. Görüşme 3 saat sürdü. Şentop, "Gündemimizde ittifak yok" dedi.

Tarih : 01 Mart 2018, 20:50
Puan Ver : Ak Parti- Saadet Görüşmesi Sona Erdi! İttifakla İlgili Açıklama Geldi(5/10)1

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşme sona erdi.

"GÜNDEMİMİZDE İTTİFAK YOK"

Görüşme sonrasında Şentop, açıklama yapmadı. SP lideri Karamollaoğlu ise "Gündemimizde ittifak yok." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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