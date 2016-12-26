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ak parti sandıklı yönetimi, emniyet inşaatını inceledi

AK PARTİ SANDIKLI YÖNETİMİ, EMNİYET İNŞAATINI İNCELEDİ

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık ve yönetim kurulu üyeleri, yapımı devam eden yeni ilçe emniyet müdürlüğü binasında inceleme yaptı.

Tarih : 26 Aralık 2016, 15:52
Puan Ver : Ak Parti Sandıklı Yönetimi, Emniyet İnşaatını İnceledi(9/10)7


AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık ve yönetim kurulu üyeleri, yapımı devam eden yeni ilçe emniyet müdürlüğü binasında inceleme yaptı.



Saylık ve beraberindeki parti yönetim kurulu üyeleri, mevcut emniyet müdürlüğü binasının bahçesinde 4 Nisan'da temeli atılan yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.



Saylık, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, inşaatın tamamlanmasıyla emniyet müdürlüğünün modern bir binaya kavuşacağını belirterek, şunları kaydetti:



"Hızla büyüyen ve gelişen ilçede emniyet binasının yetersizliği söz konusuydu. Şimdiki emniyet müdürlüğümüzün bahçesinde yapımına başlanan ve hızla tamamlanan yeni emniyet binamız zemin ve 3 kattan oluşacak. Hükümetimizin yapmış olduğu yatırımlar ile güzel ilçemiz Sandıklı daha da güzelleşerek, hızla gelişmeye devam ediyor. Hükümetimizin yapmış olduğu yatırımlardan biri olan emniyet hizmet binası inşaatında da sona yaklaşılmış durumda. Bu bina inşaatımız tamamlandığında ise ilçemiz emniyet çalışanları daha güzel bir hizmet binasında ilçemize daha verimli hizmet sunmaya devam edecek. Bu binanın ilçemize kazandırılmasında katkısı büyük olan başta Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu olmak üzere, milletvekillerimiz Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal'a teşekkür ederiz."



 



kaynak:haberler








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